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İsveç Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

İsveç Merkez Bankası 50 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 3.5'e yükseltti

İsveç Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
HABERTURK.COM

İsveç Merkez Bankası enflasyonu kontrol altına alabilmek için yeni bir faiz artırımına gitti. Banka, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3.5'e yükseltti.

Yapılan açıklamada haziran veya eylül toplantısında bir faiz artırımının daha beklendiği belirtilerek "Son 1 yıldaki hızlı faiz artırımları nedeniyle para politikasının ekonomi üzerinde sıkılaştırıcı bir etkisi olmuştur. Yönetim Kurulu, nisan toplantısının ardından politika faizini daha küçük adımlarla ayarlama olasılığı olduğunu değerlendirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İsveç'te mart ayında yıllık enflasyon yüzde 10.6 olarak açıklandı. Enflasyon, şubat ayındaki yüzde 12'ye göre düşüş yaşanmasına rağmen, merkez bankasının yüzde 2'lik enflasyon hedefinin çok üzerinde seyretmeye devam ediyor.

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