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        İsveç Prensesi Victoria, askeri eğitim aldı

        İsveç Veliaht Prensesi Victoria, kraliçelik görevine hazırlanmak amacıyla askeri eğitim alırken görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 17:31 Güncelleme: 31.10.2024 - 17:31
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        Veliaht prensesi askeri eğitim aldı
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        İsveç Veliaht Prensesi Victoria, kraliçelik görevine hazırlık süreci kapsamında askeri eğitim aldı.

        47 yaşındaki prensesin, silahlı kuvvetler tarafından paylaşılan görüntülerde, zorlu bir askeri eğitim programına katıldığı ve disiplinli bir çalışma yürüttüğü görüldü.

        Eğitimi tamamlayan Prenses Victoria, hem teorik hem de pratik dersler alarak donanımını artırdı.

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