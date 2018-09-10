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İsveç'te sandıktan sağ blok çıktı, aşırı sağ güç kazandı!

İsveç'te genel ve yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Sosyal Demokratlar Partisi yüzde 26,2 oy oranı ile birinci, aşırı sağcı Demokratlar Partisi de yüzde 19,2'lik oy oranı ile ikinci parti oldu. Oluşturulacak sağ blokun azınlık hükümeti kurması bekleniyor

10.09.2018 - 07:39 | Güncelleme: AA

İsveç'te yapılan genel ve yerel seçimlerde sandık başı anketlere göre, Başbakan Stefan Löfven'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SD) seçimden birinci çıksa da mevcut durumda iktidardaki sol bloğun, sağ bloğun yerini alması bekleniyor.

Ülkede 7,5 milyon seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00) sona erdi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin yayımladığı resmi olmayan sandık başı anket sonuçlarına göre sol bloktan Sosyal Demokrat Partisi yüzde 26,2 oranında oy aldı. Bloktaki diğer partiler Yeşiller ve Çevre Partisi (MP) yüzde 4,2, Sol Parti ise yüzde 9,0 oranında oy elde etti.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti (M) yüzde 17,8 oranında oy alırken, bloktaki diğer partiler Liberal Parti (L) yüzde 5,5, Merkez Partisi (C) yüzde 8,9, Hristiyan Demokrat Partisi yüzde 7,4 oranında oy topladı.

Seçimlerde aşırı sağ görüşlü Demokratlar Partisi'nin (SD) oy oranını yüzde 19,2'ye kadar yükseltmesi dikkati çekti. Seçim öncesi anketlerin sonuçlarını karşıladığı görülen SD, ülkenin en büyük ikinci partisi durumuna yükseldi. SD, 2014 seçimlerinde yüzde 12'lik oy oranı ile ülkenin en büyük üçüncü partisi olmuştu.

Resmi olmayan sonuçlara göre sağ blok partiler 39,6 oranında, mevcut durumda azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise 39,4 oranında oy aldı. 349 üyeli parlamentoda sağ blok partileri 141 milletvekili, sol blok partileri de 140 milletvekili çıkartma hakkı kazandı. Aşırı sağcı SD ise, parlamentoda 68 sandalyenin sahibi oluyor. SD, geçen seçimlerde 20 milletvekili elde etmişti.

İsveç medyasında yer alan yorumlara göre, seçimlerin bu sonuçlarla bitmesi halinde Muhafazakar Parti liderliğinde sağ bloğun azınlık hükümeti kurması bekleniyor. Olası hükümette, aşırı sağcı SD ile koalisyon yapılmayacağı yorumları da vurgulanıyor.

 

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