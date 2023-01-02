Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İsveç'te terörle mücadeleye ilişkin anayasa değişikliği yürürlüğe girdi

İsveç, terörle mücadeleye yönelik yeni anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

İsveç'te terörle mücadeleye ilişkin anayasa değişikliği yürürlüğe girdi
HABERTURK.COM
İsveç Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "1 Ocak 2023’te İsveç’te bir anayasa değişikliği yürürlüğe girdi. Yapılan anayasa değişikliği İsveç’in teröre karşı yeni ve daha kapsamlı imkanlarla mücadele edebileceği anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.
Twitter üzerinden yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"İsveç terör tehdidine karşı koymak amacıyla tek başına ve diğer devletlerle birlikte yoğun bir çaba göstermektedir. Terör, terörden etkilenen toplumlar nezdinde ağı zorluklar oluşturmakta ve hem uluslararası barış ve güvenliği hem de hem de ulusal güvenliği tehdit etmektedir. Terör, çok ciddi suç teşkil eden eylemleri içeren ve düzeni tehdit edici bir yapıya sahip olup demokrasi, insan haklarından özgürce faydalanılması ve ekonomik ve sosyal gelişim karşısındaki en ciddi tehditlerden biridir.
İsveç anayasasında yürürlüğe girecek olan değişiklik, İsveç'e terörle mücadele anlamında daha güçlü imkanlar sunmaktadır. Anayasa değişikliği, terör faaliyeti yürüten veya terörü destekleyen drupların örgütlenme hürriyetinin kanun çerçevesinde kısıtlanması konusunda imkanların artması anlamına gelmektedir. Bu değişiklik, kanun koruyucular açısından, örneğin bir terör örgütüne katılımı daha geniş bir çerçeveyle suç unsuru haline getirmeyi ve terör örgütlerini yasaklamayı olanaklı kılmaktadır."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU "SOMUT GELİŞME YOK" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Aralık'ta İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'le Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşmuştu.

Terör bağlantılı kişilerin iadesiyle ilgili de Çavuşoğlu, "Mevkidaşımın özellikle terör örgütü PYD/YPG ile aralarına mesafe koyan açıklamaları da önemliydi. Keza PKK iltisaklı bir şahsı ülkemize sınır dışı ettiler. Bunlar doğru yönde atılan adımlardır. Ancak özellikle terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda somut bir gelişme yok. Bizim listemizde olmayan bir kişinin iade edilmesini memnuniyetle karşıladığımızı zaten söylemiştik." ifadelerini kullandı

Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında yapılan üçlü mutabakat kapsamında İsveç'in attığı adımları ve verdiği mesajları not ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, anayasa ve yasalarda yapılan değişikliklerin yeni yılda yürürlüğe gireceğini söylemişti.
* Haberin görseli Unsplash'ten servis edilmiştir.
24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya: Füze saldırısında 63 Rus askeri öldü
DÜNYA Rusya: Füze saldırısında 63 Rus askeri öldü
Dünyanın en hızlı internetine sahip 10 ülke! Film indirmeleri birkaç saniye sürüyor
DÜNYA Dünyanın en hızlı internetine sahip 10 ülke! Film ...
Bolsonaro ülkeyi terk etti, Lula yetkiyi çöp toplayıcısından aldı
DÜNYA Lula yetkiyi çöp toplayıcısından aldı
Onlar 2022 yılının en narsistleri seçildi! İşte o 5 isim
DÜNYA Onlar 2022 yılının en narsistleri seçildi! İşte o 5 ...
Avustralya'da 2 helikopter çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA Avustralya'da 2 helikopter çarpıştı
Orion uzay aracı, Kennedy Uzay Merkezi´ne geri döndü
DÜNYA Orion, Kennedy Uzay Merkezi´ne geri döndü
Hırvatistan, Schengen ve euro bölgesine resmen dahil oldu
DÜNYA Hırvatistan, Schengen bölgesine dahil oldu
Merkel'e yakın isimden itiraf: Hata yaptık
DÜNYA Merkel'e yakın isimden itiraf: Hata yaptık
ABD'de dönme dolap kabusu: 60 kişi mahsur kaldı
DÜNYA ABD'de dönme dolap kabusu: 60 kişi mahsur kaldı
Meksika'da hapishanede isyan: 14 ölü
DÜNYA Meksika'da hapishanede isyan: 14 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.