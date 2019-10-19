İsveç'ten Türkiye'ye Beklenmedik Hayat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerKültür-Sanat

İsveç'ten Türkiye'ye Beklenmedik Hayat

İsveç/Türkiye ortak yapımı 'The Unexpected Life' (Beklenmedik Hayat) İsveç'ten Türkiye'ye uzanan yaşanmış bir askerlik öyküsünü anlatıyor.

Beklenmedik Hayat

Yönetmen Isak Dızdareviç'in yeni filmi 'The Unexpected Life' (Beklenmedik Hayat) iddialı konusuyla dikkat çekiyor.
İsveç/Türkiye ortak yapımı olan film İsveç'ten Türkiye'ye uzanan yaşanmış bir askerlik öyküsünün yanında, Ortadoğu’da çıkacağı öne sürülen 3. Dünya savaşına da yer veriyor.
Dünyada 45 ülkede aynı anda vizyona girecek olan 'The Unexpected Life' ; Oscar, Cannes Film Festivali ve Venedik Film Festivali için de yarışacak.
İsveç’in tanınmış aktörlerinden Kadir Süleyman, gazeteci Talat Atilla, Viktor Skara, David Sopi gibi aktörlerin yer aldığı filmin görüntü yönetmeni Seyfettin Geçit, görsel efekt yönetmeni Erik Elmgren, ses teknisyeni ise Kazım Acar.

3. DÜNYA SAVAŞINA İNSANİ BAKIŞ
 
'The Unexpected Life', Ortadoğu’da devam eden savaşların, dış dünyayı nasıl etkilediği sorularına yanıt ararken, dünyanın en ağır silahlarının Ortadoğu’da konumlandırılmasına da insani bir perspektifle yaklaşıyor. Filmin en çarpıcı yönü, 3. Dünya savaşının Ortadoğu’da çıkması oluyor.

Kadir S&uuml;leyman
Kadir Süleyman

İsveç Malmö'de yaşayan, kişisel sorunları olan Serkan (Kadir Süleyman) bunalımlı bir hayat geçirmektedir. Bu durumdan kurtulmak için ana vatanına yani Türkiye'ye gelip orduya katılmak ister. Askerlik görevini yapmak için gelen Serkan'ı Türkiye’de beklemediği bir hayat karşılar.

TÜRK GENERALİN ZOR KARARI!

Türkiye sınırındaki savaşın en yoğun döneminde annesi rahatsızlanan Serkan, general Atilla’dan (Talat Atilla) izin ister. General Atilla (Talat Atilla) çatışmaların en yoğun olduğu dönemde riskli ama insani bir kararla er Serkan’a annesini görme izni verir. Olaylar, seyirciyi büyük sürprizlere taşır.

Filmin başlangıç yazısı da dikkat çekiyor.
“Onlarca yıldır Orta Doğu'da devam eden silahlı çatışmalar, dahil olanları ve dış dünyayı etkiledi. Beklenmeyen Hayat, Orta Doğu'daki gerçek olaylardan ilham alıyor. Proje ve yaratıcıları, etkilenen ülkelerdeki mevcut siyasi duruma katılmaz...”

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İş Sanat 20'nci sezon 'Parlayan Yıldızlar'ını seçti
KÜLTÜR-SANATİş Sanat 'Parlayan Yıldızlar'ını seçti
Feride Çamcı senarist, yönetmen ve oyuncu
KÜLTÜR-SANATSenarist, yönetmen ve oyuncu
Sinema tarihinin en iyi 20 tetikçi filmi
KÜLTÜR-SANATSinema tarihinin en iyi 20 tetikçi filmi
İKSV Alt Kat'ta yeni dönemde neler var?
KÜLTÜR-SANATİKSV Alt Kat'ta yeni dönemde neler var?
Red Bull Music Festival İstanbul 15 gün boyunca şehri müzikle ele geçirdi
KÜLTÜR-SANAT15 gün boyunca 10 bin kişiyi ağırladılar
Aşk Tesadüfleri Sever 2'den ilk görüntüler!
KÜLTÜR-SANATAşk Tesadüfleri Sever 2'den ilk görüntüler!
Uluslararası Tiyatro Festivali 'Arzu Tramvayı' ile başladı
KÜLTÜR-SANAT'Arzu Tramvayı' ile başladı
İstanbul Komedi Festivali'nden kahkaha dolu seçenekler
KÜLTÜR-SANATİstanbul Komedi Festivali'nden kahkaha dolu ...
Marriage Story'den yeni fragman
KÜLTÜR-SANATMarriage Story'den yeni fragman
Bu hafta 7 film vizyona girdi! Vizyona giren filmler (18 Ekim 2019)
KÜLTÜR-SANATVizyona giren filmler!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X