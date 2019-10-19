İsveç'ten Türkiye'ye Beklenmedik Hayat

Yönetmen Isak Dızdareviç'in yeni filmi 'The Unexpected Life' (Beklenmedik Hayat) iddialı konusuyla dikkat çekiyor.

İsveç/Türkiye ortak yapımı olan film İsveç'ten Türkiye'ye uzanan yaşanmış bir askerlik öyküsünün yanında, Ortadoğu’da çıkacağı öne sürülen 3. Dünya savaşına da yer veriyor.

Dünyada 45 ülkede aynı anda vizyona girecek olan 'The Unexpected Life' ; Oscar, Cannes Film Festivali ve Venedik Film Festivali için de yarışacak.

İsveç’in tanınmış aktörlerinden Kadir Süleyman, gazeteci Talat Atilla, Viktor Skara, David Sopi gibi aktörlerin yer aldığı filmin görüntü yönetmeni Seyfettin Geçit, görsel efekt yönetmeni Erik Elmgren, ses teknisyeni ise Kazım Acar.

3. DÜNYA SAVAŞINA İNSANİ BAKIŞ



'The Unexpected Life', Ortadoğu’da devam eden savaşların, dış dünyayı nasıl etkilediği sorularına yanıt ararken, dünyanın en ağır silahlarının Ortadoğu’da konumlandırılmasına da insani bir perspektifle yaklaşıyor. Filmin en çarpıcı yönü, 3. Dünya savaşının Ortadoğu’da çıkması oluyor.

Kadir Süleyman

İsveç Malmö'de yaşayan, kişisel sorunları olan Serkan (Kadir Süleyman) bunalımlı bir hayat geçirmektedir. Bu durumdan kurtulmak için ana vatanına yani Türkiye'ye gelip orduya katılmak ister. Askerlik görevini yapmak için gelen Serkan'ı Türkiye’de beklemediği bir hayat karşılar.

TÜRK GENERALİN ZOR KARARI!

Türkiye sınırındaki savaşın en yoğun döneminde annesi rahatsızlanan Serkan, general Atilla’dan (Talat Atilla) izin ister. General Atilla (Talat Atilla) çatışmaların en yoğun olduğu dönemde riskli ama insani bir kararla er Serkan’a annesini görme izni verir. Olaylar, seyirciyi büyük sürprizlere taşır.

Filmin başlangıç yazısı da dikkat çekiyor.

“Onlarca yıldır Orta Doğu'da devam eden silahlı çatışmalar, dahil olanları ve dış dünyayı etkiledi. Beklenmeyen Hayat, Orta Doğu'daki gerçek olaylardan ilham alıyor. Proje ve yaratıcıları, etkilenen ülkelerdeki mevcut siyasi duruma katılmaz...”