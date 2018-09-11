İsveç U21 - Türkiye U21 maçı heyecanı

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 6 maçında İsveç U21 ile Türkiye U21, 11 Eylül 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. İsveç U21 20 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Türkiye U21 11 puanda ve 4. sırada. İsveç U21, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Türkiye U21 son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 426. İddaa'da İsveç U21 kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Türkiye U21 kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

İsveç U21 son hafta oynanan Türkiye U21 maçında 4-3 kazandı.

Türkiye U21 ise İsveç U21 maçında 4-3 yenildi.

İsveç U21, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 1 gol yedi.

Türkiye U21 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Türkiye U21, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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