İsveçli Sarah Sjoestroem'den altın madalya

İsveçli Sarah Sjoestroem, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yüzme kadınlar 50 metre serbest stilde altın madalyanın sahibi oldu.

Paris La Defense Arena'da yapılan müsabakalarda Sarah Sjoestroem, 23.71'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Bu kategoride Avustralyalı Meg Harris 23.97 ile gümüş, Çinli Yufei Zhang da 24.20 ile bronz madalya elde etti.