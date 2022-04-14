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Haberler Dünya İsveçli siyasetçi Paludan, Kur'an-ı Kerim yaktı
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İsveç'te polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu

İsveç'in Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

İsveçli siyasetçi Paludan, Kur'an-ı Kerim yaktı
İsveçli siyasetçi Paludan Kur'an-ı Kerim yaktı
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AA

Paludan, polis eşliğinde Müslümanların yaşadığı bölgede halka açık bir alana geldi.

Elindeki Kur'an-ı Kerim'i yere bırakan Paludan, tepkilere aldırış etmeden çakmakla tutuşturduğu Kur'an'ı Kerim'i yaktı.

Meydanda toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, Paludan'a tepki gösterdi.

Grup, ırkçı liderin provokasyonuna izin verilmemesi için polise çağrıda bulundu.

Polisin çağrıları geri çevirmesi üzerine alanda olaylar çıktı. Grup, yolu trafiğe kapatırken, polise de taşlarla saldırdı.

"BU NASIL BİR AKIL TUTULMASI"

Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, ırkçı İslam düşmanı Paludan'ın yoğun polis koruması altında İsveç'in değişik kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına devam ettiğini söyledi.

Yüksel, özellikle Müslümanların yaşadığı mahalleleri ve cami yakınlarını seçen Paludan'a izin verildiğini belirterek, şu görüşleri dil getirdi:

"İnsan hakları, din ve vicdan özgürlüğünü en yüksek perdeden savunan İsveç'te polis koruması altında Müslümanların mahallerinde Kur'an yakılıyor. Polis, gözlerinin önünde kutsal kitaplarının yakılmasını sağduyuyla seyretmesi için Müslümanlara çağrı yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulması anlamış değilim."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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