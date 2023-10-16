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        Haberler Dünya İsviçre, Beyrut uçuşlarını askıya aldı

        İsviçre, İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik nedeniyle Beyrut uçuşlarını askıya aldı

        İsviçre Uluslararası Hava Yolları, İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik nedeniyle Beyrut'a yönelik uçuşları askıya aldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 21:50 Güncelleme: 16.10.2023 - 21:59
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        İsviçre, Beyrut uçuşlarını askıya aldı
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        İsviçre Uluslararası Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların uzamasının göz ardı edilemeyeceği, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin tehlikeye atılmayacağı bildirildi.

        Beyrut'a uçuşların 28 Ekim'e kadar gidiş-dönüş olarak iptal edildiği belirtilirken, bununla ilgili kararın daha sonra yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

        Zürih'ten Beyrut'a 17, 19, 24 ve 26 Ekim'deki uçuşlar iptal edilirken, bilet ücretlerinin de iade edileceği ifade edildi.

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