Ünlü Rus Milyarder ve Chelsea futbol kulübünün sahibi Abramovich’in İsviçre'de oturma izni talebi güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle mahkeme tarafından reddedildi.

Zafer Atamer’in haberine göre; Abramovich’in Lozan’daki Federal Mahkeme'de 7 aydır sürdürdüğü oturma izni başvurusu davası ret kararı ile sonlandırıldı.

Gerekçe olarak İsviçre polisinin mahkemeye Rus milyarderin kara para aklama ve suç örgütleriyle ilişkili olabileceğine dair şüpheler olduğunu bildirmesi gösterildi. Mahkeme buna dayanarak oturma izni isteğini reddetti.

Ayrıca Abramovich, bu yıl içinde İngiltere’den almış olduğu yatırımcı vizesini uzatmak istemiş ancak vizesini uzatmakta sorun yaşamıştı.

Öte yandan mahkemeden yapılan açıklamada "bu kararın bugüne kadar kamuoyu ile paylaşılmamış olmasının da kararla ilgili yayın yasağının getirilmiş olmasıdır" denildi.

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