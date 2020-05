İsviçre'den getirilen Türk vatandaşları ülkeleriyle gurur duyuyor - AMASYA

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda İsviçre'den uçakla Amasya'ya getirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük gözetim süresi devam ediyor.Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının Hüsnüşah Hatun Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşlara sunulan hizmetleri görüntüledi.İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yurtta kalanların ateşleri sürekli ölçülüp sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor. Sık aralıklarla dezenfeksiyon yapılan yurtta vatandaşlara 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunuluyor.Konuklar ayrıca sınırsız internet, kantin hizmeti ve psikolog imkanlarından da faydalanabiliyor.- "İyi ki Türk vatandaşıyım' diyorum"Yurtta kalanlardan Ecem Aksay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsviçre'ye bir akrabasını ziyarete gittiğini, salgın nedeniyle uçuşlar iptal edilince orada kaldığını söyledi.Sağlık çalışanı olduğunu ve bir an önce görevine dönmek istediğini belirten Aksay, ailesinden uzakta zor bir dönem geçirdiğini dile getirdi.Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çok güzel bir yolculuk yaparak Türkiye'ye döndüklerini anlatan Aksay, şunları kaydetti:"Kaldığımız ortam çok temiz, yemekler çok güzel çıkıyor, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz başta olmak üzere bütün çalışanlar bizimle çok iyi ilgileniyor. Arkadaşlar o kadar rahat ki 'Bir 14 gün daha kalırız.' diyorlar. Alt kattaki arkadaşım bana camdan 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' diye soruyor. Türklerin bu samimiyeti, dayanışması gerçekten mükemmel bir özellik. Bu şartları gördükten sonra 'İyi ki Türk vatandaşıyım.' diyorum."- "Bize moral vermek için her isteğimizi yerine getirdiler"Milli atlet Fadime Suna Çelik de İsviçre'ye olimpiyatlara hazırlanmak için gittiğini belirtti.Yurt çalışanlarının tüm isteklerini gerçekleştirdiğine işaret eden Çelik, "Burada spor yapmam neredeyse imkansızdı. Sağ olsun, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz bana kondisyon bisikleti temin etti. Bu sayede günde üç kere antrenman yapabiliyorum." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden Çelik, "İsviçre'de ufak bir sağlık problemi yaşadım ve hastaneye gitmek zorunda kaldım. Oradakilerle ülkemizdeki hastaneleri karşılaştırdığımızda, kesinlikle bizim sağlık sistemimiz üst seviyede. Onlarınki en alt seviyede. Bunu bizzat kendim yaşadım. Sağlık sistemimiz hiçbir ülkeyle karşılaştırılamaz." diye konuştu.Çelik, 6 yaşında bir oğlu olduğunu, onu göremediği için çok üzüldüğünü dile getirerek, "Ancak burada çalışanlar duygusal anlamdaki o boşluğumuzu öyle kapattılar ki... Bize moral vermek için her isteğimizi yerine getirdiler. Yurtlar gerçekten çok güzel." ifadelerini kullandı.İsviçre'ye çocuklarının yanına giden Adıyamanlı Mehmet Atmaca da yurtta çok güzel ağırlandığını vurgulayarak, "Personel çok güzel ilgileniyor bizimle. İlaçlarımız bitti, gidip aldılar. Her ihtiyacımızı özveriyle karşıladılar. Biz büyük bir ülkeyiz, bunu görmüş olduk. 'Ben büyüğüm,' diyen ülkelere bile yardım ediyoruz." diye konuştu.- "Bize 'Allah razı olsun' demeleri yetiyor"Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç ise Türkiye'nin bütün dünyadan teşekkür alan bir konumda bulunduğuna dikkati çekti.Yurt dışından gelen vatandaşların en iyi şekilde ağırlanması için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:"Devletimizin imkanlarını en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Yurtlarımızda odaların temizliği, yemekleri, hepsini en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Personelim ve ben misafirlerimizle en iyi şekilde ilgilenmeye çalışıyoruz. Camlardan onlarla sohbet ederek morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bize 'Allah razı olsun.' demeleri yetiyor."