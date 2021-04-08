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İsviçre Dışişleri Bakanı'ndan, "Lübnan'a, ekonomik ve sosyal alanda gereken desteği vermeye hazırız" mesajı

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, ülkesinin mali, ekonomik ve sosyal alanlarda Lübnan'a gereken yardımı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanı'ndan,
AA

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsviçre'nin Lübnan'da yürüttüğü projeleri incelemek ve Suriyeli mültecilerin durumuyla ilgili bilgi almak üzere beraberindeki heyetle Lübnan'a gelen Cassis, Baabda Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından kabul edildi.

Beyrut'u ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cassis, ülkesinin, Lübnan'a mali, ekonomik ve sosyal alanlarda gerekli yardımı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cassis, uluslararası camianın gerekli yardımı yapabilmesi için Lübnan'daki hükümet krizinin çözülmesi ve reformlara başlanmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal kriz ile Suriyeli mültecilerin farklı sektörler üzerinde oluşturduğu baskıya değinen Cumhurbaşkanı Avn ise mültecilerin ülkelerine geri gönderilmeleri konusunda Lübnan'a yardım edilmesi çağrısında bulundu.

- Lübnan'daki hükümet krizi

Cumhurbaşkanı Avn, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın ardından gelen tepkiler nedeniyle 10 Ağustos'ta Başbakan Diyab'ın istifa etmesi üzerine yeni hükümeti kurma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti. Edib, 26 Eylül'de, "Hükümeti kurma görevini aldığım sıradaki mutabakat artık yok." diyerek görevi iade etmişti.

Daha sonra Avn, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan Hariri'yi 22 Ekim 2020'de yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Ancak ülkedeki mezhep eksenli siyasi güçlerin bakanlık paylaşımında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurma çalışmalarında aylardır ilerleme kaydedilmedi.

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