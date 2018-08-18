İsviçre: El sıkışmayı reddeden Müslüman çifte vatandaşlık verilmedi
İsviçre'nin Lozan kentinde Müslüman bir çift, karşı cinsle el sıkışmayı reddettikleri gerekçesiyle İsviçre vatandaşlığına kabul edilmedi. Lozan Belediye Başkanı Gregoire Junod, çiftin vatandaşlık başvurusunun, "cinsiyet eşitliğine saygısızlık" nedeniyle reddedildiğini söyledi.
18.08.2018 - 16:28 | Güncelleme:
İsviçre'nin Lozan kentinde Müslüman bir çift, karşı cinsle el sıkışmayı reddettikleri gerekçesiyle İsviçre vatandaşlığına kabul edilmedi.
Lozan Belediye Başkanı Gregoire Junod, çiftin vatandaşlık başvurusunun, "cinsiyet eşitliğine saygısızlık" nedeniyle reddedildiğini söyledi.
Junod, belediye yetkililerinin birkaç ay önce, vatandaşlık kriterlerine uyup uymadıklarını görmek için çiftle bir araya geldiğini belirterek, çiftin entegrasyon başlığında geçer not alamadığını söyledi.
Karar Cuma günü ülke kamuoyuna da duyuruldu.
Belediye Başkanı, Müslüman çiftin "karşı cinsle el sıkışmadığını" söyledi ancak kimliği ya da kökenleri konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.
Gregoire Junod, "Karşı cinsin sorularını yanıtlarken de büyük zorluk yaşadılar." dedi.
Yakın aile üyeleri dışında, karşı cinsle fiziksel temasın İslam tarafından yasaklandığı görüşünü savunan Müslümanlar bulunuyor.
Junod, Lozan'ı da içine alan Vaud Kantonu'nda din ve inanç özgürlüğünün kutsal olduğunu söyledi ancak "dini pratikler hukukun dışına çıkamaz." dedi.
'Karar son derece tatmin edici'
Çift ile yapılan görüşmeye katılan Belediye Başkanı Yardımcısı Pierre-Antoine Hildbrand, vatandaşlık reddi kararının kendisi için "son derece tatmin edici" olduğunu söyledi.
Hildbrand, "Anayasa ve kadın erkek eşitliği, bağnazlığa baskın çıkacaktır." dedi.
Çiftin kararı temyiz etmek için 30 günü bulunuyor.
İsviçre'de "el sıkışmama" konusunuda daha önce de gerginlik yaşanmıştı.
2016 yılında orta okula giden Suriye kökenli iki erkek kardeş, kadın öğretmenlerinin elini dini nedenlerle sıkmayı reddetmiş, okul yönetiminin bu durumu kabul etmesi ulusal çapta bir tartışma başlatmıştı.
Ülke çapında oluşan kamuoyu sonrası okulun bu kararı yetkililer tarafından geri çevrilmişti.
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İsviçre: El sıkışmayı reddeden Müslüman çifte vatandaşlık verilmedi/isvicre-el-sikismayi-reddeden-musluman-cifte-vatandaslik-verilmedi-21096582109658
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