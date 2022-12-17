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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsviçre maçında 3 gol atan Portekizli Ramos'un bonservisi belli oldu

2022 Dünya Kupası'nda son 16 turunda İsviçre'ye 3 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Portekizli Gonçalo Ramos'un talipleri artıyor. Benfica 21 yaşındaki yıldız için 70 milyon euro bonservis ücreti bekliyor

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  • İsviçre maçında 3 gol atan Portekizli Gonçalo Ramos'un bonservisi belli oldu

    Portekiz'in yeni yıldızı Gonçalo Ramos, Dünya Kupası son 16 turunda Ronaldo yerine ilk 11'de başladı.
  • İsviçre maçında 3 gol atan Portekizli Gonçalo Ramos'un bonservisi belli oldu

    O maçta İsviçre kalesine 3 gol atan Gonçalo Ramos tüm dikkatleri de üzerine çekti.
  • İsviçre maçında 3 gol atan Portekizli Gonçalo Ramos'un bonservisi belli oldu

    Genç yetenek için aralarında Manchester Unıted'ın da olduğu bazı kulüplerin devrede olduğu iddia ediliyor. 
  • İsviçre maçında 3 gol atan Portekizli Gonçalo Ramos'un bonservisi belli oldu

    Oyuncunun kulübü Benfıca ise Ramos'u iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmak istiyor.
  • İsviçre maçında 3 gol atan Portekizli Gonçalo Ramos'un bonservisi belli oldu

    Benfica ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcudan en az 70 milyon euro gelir bekliyor. 
  • İsviçre maçında 3 gol atan Portekizli Gonçalo Ramos'un bonservisi belli oldu

    Genç forvet, Portekiz'in Dünya Kupası tarihinde 3 gol atan ilk oyuncusu olmuştu.
  • İsviçre maçında 3 gol atan Portekizli Gonçalo Ramos'un bonservisi belli oldu

    21 yaşındaki oyuncu, efsane futbolcu Pele'den sonra Dünya Kupası tarihinde 3 gol atan en genç ikinci oyuncu olarak da tarihe geçmişti.

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