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        Haberler Ekonomi Para İsviçre Merkez Bankası faizi sabit bıraktı - Para Haberleri

        İsviçre Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

        İsviçre Merkez Bankası (SNB), art arda beş faiz artırımının ardından politika faizini yüzde 1,75'te sabit tutarak para politikasını daha da sıkılaştırmaktan kaçındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:44 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:20
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        İsviçre Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
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        SNB'den yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 1,75’te sabit bırakıldığı belirtildi. 25 baz puanlık artış bekleyen analist görüşüyle uyumlu hareket etmeyen SNB, politika faizini art arda 5. kez artırdıktan sonra sabit bırakmış oldu.

        Enflasyonist baskıya karşı koymak için ek parasal sıkılaştırmanın devreye alındığı aktarılan SBN açıklamasında, “Son birkaç çeyrekte önemli ölçüde sıkılaştırılan para politikası, hala mevcut enflasyonist baskıya karşı koyuyor.” ifadesine yer verildi.

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        Açıklamada, gerekmesi halinde fiyat istikrarını korumak için SNB'nin döviz piyasasına müdahale etmeye devam etme niyetinde olduğu da tekrarlandı.

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        Bu arada, ABD Merkez Bankası (Fed) dün faiz oranlarını daha fazla artırmaktan kaçınarak, temel faiz oranını değiştirmedi. Ancak fed, faiz oranlarının yüksek kalacağının sinyalini verdi.

        Avrupa Merkez Bankası ise (ECB) geçen hafta faiz oranlarını art arda onuncu kez artırarak, enflasyona karşı faiz oranlarını gerektiği kadar yüksek tutacağına işaret etmişti.

        Bu yıl ve gelecek yıl için enflasyon tahminini yeniden yüzde 2,2 olarak duyuran SBN, enflasyonun 2025'te yüzde 1,9 gerileyeceği öngörüsünde bulundu. SBS, haziranda 2025 için yüzde 2,1 enflasyon öngörüsünde bulunmuştu.

        İsviçre’de yıllık enflasyon ağustosta yüzde 1,6 olurken, bunun da SNB'nin yüzde 0-2 hedef aralığında olması dikkati çekiyor. SNB yönetim kurulu üzerindeki enflasyonla mücadele baskısı ise son dönemde azaldı.

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