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Haberler Dünya Kupası 2022
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İsviçre'nin Türk asıllı futbolcusu Eray Cömert Katar'da son 16'ya kalacaklarına inanıyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İsviçre'nin Türk asıllı futbolcusu Eray Cömert, Kamerun galibiyetiyle gruptan çıkma şanslarının çok yükseldiğini söyledi.

İsviçre'nin Türk asıllı futbolcusu Eray Cömert Katar'da son 16'ya kalacaklarına inanıyor

Eray Cömert, İsviçre'nin Kamerun'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Dünya Kupası'na çok iyi hazırlandıklarını belirten Eray, Kamerun karşılaşması hakkında, "Dünya Kupası'na çok iyi başladık. Kamerun'la oynadığımız gruptaki ilk karşılaşma çok önemliydi. İlk maçı kazanmak istiyorduk, kupada ilerlemek için bu karşılaşmanın öneminin farkındaydık. Bu konsantrasyonla sahaya çıktık. İyi bir mücadele oldu ve 3 puanı aldık. Çok mutluyuz. Şimdi ikinci maça bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Grupta sonraki maçlarını Brezilya ve Sırbistan ile oynayacak İsviçre'nin son 16 şansını da değerlendiren 24 yaşındaki oyuncu, "Kamerun galibiyetiyle gruptan çıkma şansımız çok arttı. Bizim için ilk maç önemliydi. İkinci maçımız Brezilya'yla, zor bir karşılaşma ama Dünya Kupası'nda her şey olur." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda yaşanan sürpriz sonuçlar hakkında ise Eray, "Bu sonuçlar da Dünya Kupası'nda her şeyin olabileceğini gösteriyor ama biz sadece kendimize bakıyoruz, maç maç bakıyoruz. Bizim için takımımızın ne yapacağı, kendi performansımız önemli. Artık sadece Brezilya maçını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Dünya Kupası'nda oynadığım için çok mutluyum"

Dünya Kupası'nda yer almanın çok özel bir duygu olduğunu belirten Eray Cömert, şunları kaydetti:

"Dünya Kupası'nda oynadığım için çok mutluyum. Bir Türk olarak Dünya Kupası'nda olduğum için de çok mutluyum. Çok önemli bir his. Dünya Kupası oynamak her futbolcuya nasip olmuyor. İnşallah daha çok Dünya Kupası'nda yer alacağım. Türkiye'den gelen destek mesajları için de herkese çok teşekkür ediyorum."

"Ben İspanya'da oynuyorum, sıcaklık orada da var"

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'da forma giyen Eray, Katar'daki hava durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben İspanya'da oynuyorum, sıcaklık orada da var. Benim için o kadar. Tabii 30 derece sıcak ama takımlar bir süredir burada, oyuncular için de adaptasyon süreci geçti diye düşünüyorum. Sadece saat 13.00'teki maçlar sıcak oluyor ama stattaki klimalar sıcaklığı dengeliyor."

İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın ile diyaloglarının çok iyi olduğunu aktaran Eray, "Hocamız ile ilişkimiz çok iyi. O da zaten eski bir futbolcu, eski bir stoper. Ondan çok şey öğreniyorum. Bana büyük faydası oluyor." diye konuştu.

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