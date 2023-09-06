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        Haberler Dünya İsviçre, Ukrayna'nın Konstantinivka şehrine yönelik Rus saldırısını şiddetle kınadı

        İsviçre, Ukrayna'nın Konstantinivka şehrine yönelik Rus saldırısını şiddetle kınadı

        İsviçre, Ukrayna'nın Konstantinivka şehrinde çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden olan Rus saldırısını şiddetle kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 23:04 Güncelleme: 06.09.2023 - 23:04
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        İsviçre'den Rusya'nın Konstantinivka saldırısına kınama
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        İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Konstantinivka'da gerçekleşen ve 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

        Paylaşımda, "Konstantinivka'da çok sayıda ölü ve yaralanmaya neden olan vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Uluslararası insancıl hukuk, sivillere yönelik saldırıları yasaklıyor. İsviçre bir kez daha Rusya'ya, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığına derhal son vermesi çağrısında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Donetsk bölgesinin Konstantinivka şehrine toplarla saldırı düzenlediğini belirtmişti.

        Rus birliklerinin şehirde çarşı, dükkan ve eczanenin bulunduğu bir alanı vurduğunu aktaran Zelenskiy, "Rus teröristlerin topları 16 kişiyi öldürdü. Çok sayıda yaralı var. Ölen ve yaralananların sayısı artabilir." ifadelerini kullanmıştı.

        Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda 28 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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