İsviçre’de Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış durdurulamıyor

AA

Dünyanın en zengin ülkelerinden İsviçre'de son üç haftada endişe verici şekilde yükselişe geçen Kovid-19 vakası sayısında, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Nüfusu yaklaşık 8,5 milyon olan ülkede, Federal Hükümetin aldığı tüm önlemler salgınının hızını durdurmakta yetersiz kaldı.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 28 bin 328 test yapıldı, 5 bin 596 vaka tespit edildi ve 11 kişi hayatını kaybetti.

Pozitiflik oranı ise yüzde 19,8 olarak belirlendi.

Ülkede salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 91 bin 763'e yükseldi.

Salgından en kötü etkilenen bölgeler ise Cenevre, Vaud ve Ticino kantonları oldu.

İsviçre'de şimdiye kadar Kovid-19'dan 1855 kişi kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ise İsviçre'de 2 bin 145 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 674 bin 840 test yapıldığı açıklandı.

- 2-3 hafta sokağa çıkma yasağı gelebilir

Öte yandan, İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga, hükümet ve kanton yöneticileriyle bugün alınacak önlemleri tartışacak.

Toplantıda, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına yeniden geçilmesi de dahil alınacak acil önlemler görüşülecek.

İsviçre basını, OHAL uygulamasının yeniden getirilmesine karşı çıkan Sommaruga başkanlığındaki Federal hükümetin OHAL ile birlikte 2-3 hafta süreliğine sokağa çıkma yasağı getirilmesi konusunda inceleme yaptığını yazdı.

Yasağın önündeki en büyük engelin ise hükümetin firmalara milyarlarca frank destekte bulunma zorunluluğu olduğu bildiriliyor.