İsviçreli pastacı, dünyanın en büyük giyilebilir pastasını yaptı! Pasta tam 131,15 kg!

Guinness Dünya Rekoları, Natasha Fokas'ın girişimini Instagram hesabından paylaştı. Pasta sosyal medya hesabında milyonlar tarafından izlendi. Dünyanın en büyük giyilebilir pasta rekorunun kırılması için pastayı giyen kişinin en fazla 68 kilo olması gerekiyordu.

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TAM 131,15 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Rekor kıran giyilebilir pastanın katmanları alüminyum çerçeve, iki metal cıvata ve 50,90 kg ağırlığındaki alçıdan yapılmış korsajla desteklendi. Natasha "Benim için bir meydan okuma oldu ve bunun resmi olarak belgelenmesi güzel" dedi.