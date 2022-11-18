İşyerinde internet hızı ne olmalı?

İş yerlerinde internet bağlantısına olan ihtiyaç, kullandığımız cihaz sayısı arttıkça artıyor. Buna bir de hız ihtiyacı eklenince, işletmeler için özel çözümler zorunluluk haline dönüşüyor. İşletmenize özel altyapı sayesinde internet hızında kesinti yaşamadan işlerinizi rahatlıkla yürütebilirsiniz.

Bugün hangi sektörde olursa olsun internet, işletmelerin işlerini sürdürebilmeleri için en önemli ihtiyaçlardan biri haline geldi. Bir internet ağını kullanan cihaz sayısı arttıkça alt yapıya bağlı sorunlar yaşamak kaçınılmaz olabiliyor.

İdeal internet hızı ne olmalı?

Evlerimizde hızlı dosya indirme -yükleme, donma- yavaşlama sorunu yaşamadan video izlemek, online oyun oynamak ya da uzaktan toplantılara bağlanmak için 50 Mbps internet hızı yeterli olabiliyor.

100 Mbps internet ise evdeki cihaz sayısı ve kullanımlar için oldukça iyi bir hız limiti demek. 100 Mbps hızla çok sık ve büyük hacimli dosyaları kolaylıkla indirebilirsiniz. Örneğin ortalama büyüklükteki bir filmi bu hızla sadece 2 dakika içinde cihazınıza indirmeniz mümkün.

İşletmelerde yaşanan en büyük problem, aynı saatlerde pek çok cihazın internete bağlanması. Bu da internet hızının dolayısıyla işlerin yavaşlamasına neden olabilir. Oysa işletmenize özel altyapı ile en yoğun saatlerde bile hız kaybı yaşamadan işlerinizi yürütebilirsiniz.

İşletmenize özel altyapı ile kesintisiz internet

Orta ve büyük ölçekli işletmelere özel, yüksek kapasiteli internet erişim hizmeti sunan Vodafone Metro Ethernet, internet bağlantınızla ilgili tüm sorunları unutmanızı sağlayacak.

Vodafone Metro Ethernet, işletmenize özel olarak çekilen fiber kablo üzerinden, 100 Gbps'ye kadar bağlantı hızı sağlayan geniş bant internet erişim teknolojisidir. Vodafone Metro Ethernet'te veri indirme (download) ve yükleme (upload) hızı eşit olduğundan herkes aynı anda interneti yoğun kullansa bile sorun yaşamazsınız. Ayrıca bağlantınız 24 saat uzaktan kontrol edilir ve siz fark etmeden sorunlar giderilir.

Vodafone Metro Ethernet;

İşletmenizin ihtiyacına özel hız seçenekleri

Hız kaybı olmadan kesintisiz internet garantisi

Eşit hızda veri indirme (download) ve yükleme (upload)

İşletmenize özel paylaşımsız alt yapı

Uzaktan devre izleme hizmeti

DDOS saldırı önleme hizmetlerinden oluşuyor.

Yüksek hızda, kesintisiz, paylaşımsız ve simetrik bir internet erişimi sağlayan Vodafone Metro Ethernet ile işinizi aksatmadan hızla büyütün.

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