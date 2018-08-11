Itagüi Ditaires - Boyaca Chico sahaya çıkıyor

Kolombiya Primera A Clausura maçında Itagüi Ditaires ile Boyaca Chico, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 00:00. 5 puanlı Itagüi Ditaires 7. sırada bulunuyor, Boyaca Chico 2 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Itagüi Ditaires, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Boyaca Chico, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 485 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Itagüi Ditaires kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Boyaca Chico sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Itagüi Ditaires son haftadaki Deportivo Cali müsabasında 1-3 yenildi.

Boyaca Chico, Patriotas karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Itagüi Ditaires, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Itagüi Ditaires, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Boyaca Chico, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Boyaca Chico 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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