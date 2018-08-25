Itagüi Ditaires - Deportivo Cali maçı öncesi rakamlar

Itagüi Ditaires ve Deportivo Cali, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 00:00. Itagüi Ditaires 8 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Deportivo Cali 9 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Itagüi Ditaires, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Deportivo Cali, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 461. İddaa'da Itagüi Ditaires kazanır 1.65, berabere biter 3.10, Deportivo Cali kazanır 3.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Itagüi Ditaires önceki hafta Jaguares De Cordoba mücadelesinde 2-0 yenildi.

Deportivo Cali ise Millonarios karşılaşmasında 5-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Itagüi Ditaires, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Deportivo Cali ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportivo Cali, 2 gol atarken 2 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ