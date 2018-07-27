Itagüi Ditaires - Envigado karşılaşma önü

Kolombiya Primera A Clausura maçında Itagüi Ditaires ile Envigado, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:15. 3 puanlı Itagüi Ditaires 4. sırada bulunuyor, Envigado 1 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Itagüi Ditaires, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Envigado son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 399. İddaa'da Itagüi Ditaires kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Envigado kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Itagüi Ditaires son hafta oynanan Jaguares De Cordoba maçında 2-0 yenildi.

Envigado, Patriotas karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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