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İtalya, Akdeniz'de kurtarılan 422 göçmene günler sonra liman açtı

Libya'dan Avrupa'ya doğru denize açıldıktan sonra bir yardım gemisi tarafından Akdeniz'de kurtarılan ve günlerdir denizde güvenli liman açılmasını bekleyen 422 göçmen, İtalya'nın Sicilya adasına getirildi.

BBC TÜRKÇE

Libya'dan Avrupa'ya doğru denize açıldıktan sonra bir yardım gemisi tarafından Akdeniz'de kurtarılan ve günlerdir denizde güvenli liman açılmasını bekleyen 422 göçmen, İtalya'nın Sicilya adasına getirildi.

SOS Mediterranee Yardım Derneği tarafından işletilen Ocean Viking gemisi, ilki 4 Şubat'ta olmak üzere Akdeniz'de 4 ayrı operasyonda toplam 424 göçmeni kurtardı.

Libya'dan şişme botlarla denize açılan bu kişilerden hamile bir kadın ve eşi geçen Cumartesi günü Malta tarafından bir helikopterle alındı.

Aralarında çocukların ve koronavirüse yakalanan sekiz kişinin de bulunduğu 422 kişi ise günlerdir Ocean Viking gemisinde güvenli bir liman açılmasını bekliyordu.

SOS Mediterranee örgütü, kurtarma operasyonu sonrası yetkili makamlardan defalarca güvenli liman talebinde bulunduklarını ancak yanıt alamadıklarını açıkladı.

Göç örgütleri ve yardım kuruluşlarının çağrılarının ardından İtalya dün Ocean Viking gemisine Sicilya'nın Augusta limanına yanaşma izni verdi. Limana yanaşan gemide bu sabah göçmenlere sağlık taraması yapılmaya başlandı. Augusta Belediye Başkanı Giuseppe Di Mare, göçmenlerin ilk kontrollerin ardından Rhapsody isimli karantina gemisine alınacağını söyledi.

Avrupa Birliği'ne çağrı

SOS Mediterranee, 422 göçmene günler sonra güvenli bir liman açılmasından memnun. Ancak örgüt Avrupa Birliği'ne (AB) Orta Akdeniz'de kurtarma operasyonlarına yeniden başlaması çağrısı yaptı.

Örgüt, hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle son bir haftada Libya'dan kaçmak amacıyla Orta Akdeniz'e açılan insan sayısının son ayların en yüksek seviyesine geldiğini de vurguladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) Flavio Di Giacomo da, son günlerde Ocean Viking'in kurtardığı 422 göçmene ek olarak yaklaşık 1500 kişinin ise Libyalı yetkililer tarafından denizde durdurularak tekrar bu ülkeye götürüldüğünü söyledi.

Bu insanların birçoğunun Libya'da "korkunç istismar ve şiddete" uğrayacağını söyleyen Di Giacomo, "Bu vahim insani durum net pozisyon almayı gerektiriyor ancak genel bir kayıtsızlıkla karşılanıyor" eleştirisinde bulundu.

IOM Sözcüsü Safa Msehli de, "Son 4 günde yaklaşık 1500 göçmen Libyalılarca durduruldu. Bu kişilerin büyük kısmı gözaltına alınıyor ve korkunç koşullarda sömürü, istismar ve insan kaçakçılığına kurban gidiyor. Akdeniz'in karşı yakasında ise sağır edici bir sessizlik sürüyor" dedi.

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