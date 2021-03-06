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İtalya, Arnavutluk'un AB'ye üyelik sürecini destekliyor

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Arnavutluk'un Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

İtalya, Arnavutluk'un AB'ye üyelik sürecini destekliyor
AA

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Arnavutluk'tan İtalya'ya yaşanan göç akınının 30. yıl dönümü dolayısıyla o dönem göçten en çok etkilenen güneydoğusundaki Puglia bölgesinin merkezi Bari kentinde bir araya geldi.

Di Maio, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'nın göç meselesinde, Puglilalıların 30 yıl önce Arnavut göçmenleri karşılayışından ilham alması gerektiğini belirterek, İtalya'nın göç meselesiyle 30 yıl önce yüzleşmek durumunda kaldığını ifade etti.

REFORM VURGUSU

Aradan geçen sürede Arnavutluk'un kaydettiği ilerlemeye dikkati çeken Di Maio, "Arnavutluk, hayata geçirdiği reformlar sayesinde bugün önemli bir ticaret ortağı haline geldi." dedi.

İtalyan bakan, Arnavutluk'un AB katılım müzakerelerinin bu yıl içinde açılması arzusunu dile getirerek, "İtalya, Arnavutluk'un AB üyelik sürecini desteklemeye devam edecek. Avrupa bayrağı altında birleşene kadar tatmin olmayacağız." ifadelerini kullandı.

"İTALYA'NIN CÖMERTLİĞİ ASLA UNUTULMAZ"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bu 30 yıllık dönemde Arnavutların talihli anları kadar dertlerinin de olduğunu, bununla beraber İtalya’nın cömertliğinin asla unutulmayacağını ifade etti.

Rama, gerçek dostların zor zamanlarda kendini belli ettiğini, İtalya'nın da Arnavutluk'un zor dönemlerinde yardıma hazır olduğunu söyledi.

Arnavutluk'ta 1991'de komünizmin çöküşü sonrası yaşanan iç karışıklık ve açlık nedeniyle onbinlerce Arnavut, Adriyatik Denizi'ni geçerek iş bulma amacıyla İtalya'nın güneydoğusundaki Puglia bölgesine ulaşmıştı.

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