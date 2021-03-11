İtalya, AstraZeneca aşısını yasakladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

İtalya İlaç Ajansı (AIFA),yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı AstraZeneca firması tarafından geliştirilen aşının bir serisine ait dozların ülke genelinde kullanımına yasak getirdi.

AIFA’dan yapılan yazılı açıklamada, AstraZeneca aşısına yönelik rapor edilen bazı olumsuz bildirimler nedeniyle "ABV2856" seri numaralı dozların kullanımının tedbiren ülke genelinde durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, AIFA'nın Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile yakın koordinasyon içinde olduğu ve gelişmelere dair ek önlemler hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

Kamuoyuna yansıyan haberlerdeki şüpheli olaylarla aşı arasında herhangi bir bağlantı kurulamadığı ifade edilen açıklamada, ilgili kurumların incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, AIFA'nın bu kararı, İtalyan donanmasında görevli 43 yaşında bir askerin Sicilya adasında kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından geldi.

Stefano Paterno isimli askere dün AstraZeneca’nın "ABV2856" seri numaralı aşısının ilk dozundan yapıldığı belirtildi.

Askerin ölüm sebebinin aşı kaynaklı olup olmadığına dair Siraküza Cumhuriyet Savcılığının soruşturma başlattığı kaydedildi.

Ayrıca yine Sicilya'nın Katanya kentinde görevli bir polis memurunun da Kovid-19 aşısı yapıldıktan 12 gün sonra hayatını kaybetmesi dolayısıyla Katanya Cumhuriyet Savcılığının soruşturma açtığı basına yansıdı.

DANİMARKA KULLANIMI "GEÇİCİ OLARAK" DURDURDU

Sağlık İdaresi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, aşının uygulandığı kişilerde ciddi oranda "kanda pıhtılaşma" görüldüğü yönünde şikayetler alınması üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) konuya ilişkin AstraZeneca aşısıyla ilgili inceleme başlattığı ifade edilen açıklamada, "kanda pıhtılaşma" şikayetleri ile AstraZenaca aşısı arasında şu an için herhangi bir bağ kurulamayacağı da vurgulandı.

Açıklamada, Danimarka'da AstraZeneca aşısı yapılan ve kanda pıhtılaşma şikayeti bildiren bir kişinin hayatını kaybettiği, aşının uygulanmasına 14 gün ara verildiği kaydedildi.

AstraZeneca, ilacın güvenliğinin klinik çalışmalarda kapsamlı bir şekilde çalışıldığını söyledi.

BBC'nin aktardığı bilgiye göre Norveç de aşının kullanımını askıya aldı.