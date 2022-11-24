Meloni'den AB Komisyonu'na çağrı 0:00 / 0:00

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Bergamo kentinde yapılan İtalya Ulusal Belediyeler Birliği (ANCI) Genel Kurulu'na video konferans yöntemiyle katılan Meloni, içinden geçtikleri dönemde farklı sınamalarla karşı karşıya olduklarını, bu dönemde hükümetin belediyelerin yanında olacağını ifade etti.

Yüksek enerji maliyetlerinin kaynakları en çok kullanan unsur olduğunu dile getiren Meloni, "Aileler ve işletmeler için yüksek enerji fiyatlarını düşürmek için yaptığımız müdahaleler bize ayda yaklaşık 5 milyar avroya mal oluyor. Avrupa Komisyonu müdahale etmezse bu acil durumla mücadele etmek zor olacak. Gelen teklifleri değerlendiriyoruz" dedi.

Meloni, AB'den COVID-19 sonrasında toparlanmayı sağlamak üzere alacakları kurtarma fonuna ilişkin programı uygun önlemleri alacak şekilde kontrolden geçirmeleri gerektiğini de kaydetti.

Bu arada, Başbakan Meloni, ANCI Genel Kurulu'na katılan Ukrayna'nın Lviv kenti Belediye Başkanı Andrij Sadovyj'e özel selam vererek İtalya olarak Ukrayna'nın davasını gururla desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Sadovyj, Meloni'yi kentlerine davet etti, İtalya Başbakanı da Lviv'e geleceğini söyledi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.