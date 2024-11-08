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        Haberler Dünya İtalya Başbakanı Meloni'den 'Elon Musk' paylaşımı | Dış Haberler

        İtalya Başbakanı Meloni'den 'Elon Musk' paylaşımı

        İtalya Başbakanı Meloni, ABD Başkanlık Seçimleri'ni kazanan Donald Trump'ın en yakın destekçilerinden Elon Musk'ı arayarak, Musk ile bir fotoğrafını paylaştı. Meloni, Musk'ın ABD ve İtalya arasında bir işbirliği ruhunu temsil edeceğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 09:53 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:54
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        İtalya Başbakanı'ndan 'Musk' paylaşımı
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        ABD Başkanlık Seçimleri'ni Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanmasının ardından dünya genelinde birçok siyasetçi kutlama mesajları yayımlıyor.

        Kutlama mesajı yayımlanan kişilerden biri de Trump'ın en büyük destekçilerinden, dünyanın en zengin insanı Elon Musk.

        İtalya Başbakanı Meloni, Elon Musk ile telefonda görüştüğünü duyurarak Musk'ın İtalya ve ABD ilişkileri için önemini vurguladı.

        Meloni'nin açıklaması şöyle:

        "Birkaç saat önce arkadaşımla konuştum@elonmusk

        Onun kararlılığının ve vizyonunun, gelecekteki zorluklarla yüzleşmeyi amaçlayan bir işbirliği ruhu içinde, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya için önemli bir kaynağı temsil edebileceğine inanıyorum."

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        Trump'ı arayarak kutlamıştı

        Başbakan Meloni, seçim zaferi dolayısıyla Trump'ı arayarak kutlamıştı.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Başbakan Meloni ve Başkanlığa seçilen Trump, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz başta olmak üzere, tüm önemli uluslararası dosyalarda Avrupa Birliği ile ilişkiler çerçevesinde de istikrar ve güvenliği teşvik etme ortak amacıyla yakın koordinasyon içinde çalışma arzusunu ifade ettiler. Sonuç olarak, ortak değerler ve ilkeler üzerine kurulu olan mevcut mükemmel ikili ilişkileri daha da güçlendirme niyetinde olduklarını belirterek, yakın temasta olmak konusunda mutabık kaldılar."

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