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İtalya, BM konvoyuna yönelik saldırıda ölen büyükelçisi ve koruma görevlisini son yolculuğuna uğurladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda 22 Şubat'ta Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna yönelik saldırıda hayatını kaybeden İtalya'nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio ve koruma görevlisi Jandarma er Vittorio Iacovacci için Roma'da devlet töreni düzenlendi.

İtalya, BM konvoyuna yönelik saldırıda ölen büyükelçisi ve koruma görevlisini son yolculuğuna uğurladı
AA

Attanasio ve Iacovacci için başkentteki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri bazilikasında gerçekleştirilen cenaze törenine, Senato Başkanı Maria Elisabetta Casellati, Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico, Başbakan Mario Draghi, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve kurbanların aileleri katıldı.

Devlet töreni protokolüyle düzenlenen bazilikadaki cenaze merasiminin ardından İtalyan bayrağına sarılı naaşlar, defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Bu arada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sebebiyle bazilikadaki törene katılamayan Dışişleri Bakanlığı çalışanları ise bakanlık önünde toplanarak meslektaşları Luca Attanasio için saygı duruşunda bulundu.

Gemelli Polikliniğinde dün yapılan otopsinin ilk sonuçlarına göre, Attanasio ve Iacovacci'nin ikişer kurşunla vurulduklarının anlaşıldığı basına yansıdı.

- WFP konvoyuna saldırı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma kentinden kuzeydeki Rutshuru'ya giden yolda, 22 Şubat'ta yerel saatle 10.00 sularında, WFP'ye ait konvoya, bir grup terörist hafif silahlarla saldırmıştı.

Saldırıda, İtalya'nın 2017'den bu yana KDC nezdindeki büyükelçisi 43 yaşındaki Luca Attanasio, 30 yaşındaki güvenlik görevlisi Vittorio Iacovacci ve WFP şoförü Mustafa Milambo hayatını kaybetmişti.

KDC hükümeti, ülkenin doğusunda WFP konvoyuna yönelik saldırının, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçlerince (FDLR) düzenlendiğini duyurmuştu.

İtalya, olayı soruşturmak üzere KDC'ye uzman ekip yollarken, BM’den de saldırıya uğrayan misyonla ilgili detaylı bilgi talep etmişti.

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