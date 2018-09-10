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İtalya BM'ye 100 milyon Euro'luk katkısını gözden geçirecek

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Birleşmiş Milletlerin (BM) artan ırkçılık ihbarlarını değerlendirmek üzere İtalya'ya heyet göndereceği açıklamasıyla ilgili ülkesinin BM'ye yaptığı yıllık 100 milyon avroluk katkıyı gözden geçireceğini belirtti

10.09.2018 - 22:16 | Güncelleme: AA

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin de lideri olan Salvini, ülkenin kuzeyindeki Milano şehrindeki bir derneği ziyaretinde, BM'nin İtalya'ya heyet göndereceği açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Salvini, şunları kaydetti:

"BM, milyarlarca avroya mal olan ve İtalya'nın da her yıl 100 milyon avrodan fazla katkıda bulunduğu bir organizasyon. Müttefiklerimizle birlikte, başka ülkelerde işkence ve ölüm cezaları varken gelip de İtalyanlara ders vermek isteyen bir kuruluşa boş yere harcanması, suistimal edilmesi ve çalınması için bu 100 milyon avroyu vermeye devam etmenin yararlı olup olmadığını değerlendireceğiz. Ben BM'nin yerinde olsam, İtalya'dan önce denetmen göndereceğim dünyanın yarısı kadar yer olurdu. Irkçılığı gidin başka yerde arayın, İtalya'da değil."

BM İLE İTALYA ARASINDAKİ KRİZ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM Cenevre Ofisi'ndeki İnsan Hakları Konseyi'nin 39. oturumunda yaptığı konuşmada, göçmenler, Afrika kökenliler ve Romanlara yönelik saldırı ve ırkçılık ihbarlarındaki keskin artışı değerlendirmek üzere İtalya'ya heyet göndereceklerini açıklamıştı.

İtalyan hükümetinin sivil toplum kuruluşlarının kurtarma gemilerini kabul etmeme tavrı ile diğer son gelişmelerin hali hazırda korunmasız insanlar için yıkıcı sonuçları bulunduğuna işaret eden Bachelet, Akdeniz'i geçen göçmen sayısı azalsa da bu yılın ilk 6 ayında geçmişe göre ölüm oranının arttığına dikkati çekmişti.

Salvini, gün içerisinde yaptığı bir diğer açıklamada da BM'yi eleştirerek, "Hiç kimseden ders alacak değiliz, hele de ön yargılı olduğunu kanıtlamış, anlamsızca masraflı ve kötü bilgilendirilmiş Birleşmiş Milletlerden hiç." demişti.

İTALYA'DA IRKÇI SALDIRILAR ARTTI

İtalya'da özellikle mart ayındaki genel seçim öncesinden bu yana art arda ırkçı saldırılar yaşanıyor. Polis, olayların çoğunun "ırkçı saikle işlenmediğini" savunuyor.

Muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Parti (PD) ise İtalya'da son aylarda artan ırkçı saldırıları hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin göçmenlerle ilgili sert ifadeleri ve politikasına bağlıyor.

 

 

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