İtalya, büyükelçisinin hayatını kaybettiği konvoy saldırısına ilişkin BM'den detaylı bilgi istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İtalya, büyükelçisinin hayatını kaybettiği konvoy saldırısına ilişkin BM'den detaylı bilgi istedi

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda İtalyan büyükelçisi ve koruma görevlisinin hayatını kaybettiği Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin BM'den detaylı bilgi istediklerini söyledi.

İtalya, büyükelçisinin hayatını kaybettiği konvoy saldırısına ilişkin BM'den detaylı bilgi istedi
AA

Bakan Di Maio, İtalya'nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio ve koruma görevlisi Jandarma Vittorio Iacovacci'nin hayatını kaybettiği KDC’deki BM konvoyuna pazartesi günü yapılan saldırıya ilişkin parlamentoya bilgi verdi.

Di Maio, iki devlet görevlisinin "alçak bir pusu"ya kurban gittiğini ifade etti.

İtalya'nın Kinşasa Büyükelçiliğinde iki zırhlı aracın olduğunu ancak Kinşasa ile Goma arasındaki 2 bin 500 kilometrelik mesafe nedeniyle büyükelçi ve korumasının, BM uçağıyla Goma'ya gittiğini aktaran Di Maio, şunları kaydetti:

"Büyükelçi ve jandarma, kendilerini BM'ye emanet ederek Kinşasa'dan Goma'ya BM misyonuna ait bir uçakla seyahat ettiler. Bu ziyaret misyonu, BM'nin daveti üzerine yapıldı. Aynı şekilde yolculuğun otomobillerle yapılan kısmı da WFP'nin organizasyonunda gerçekleşti. Bu nedenle, merkezi Roma'da bulunan WFP'den ve BM'den ayrıca doğrudan ilgilendirmesi sebebiyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten konvoy saldırısına ilişkin ayrıntılı rapor istedim."

Di Maio, BM'nin barış operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'un, BM'nin KDC'deki istikrar sağlama misyonu olan MONUSCO bünyesinde soruşturma başlattığı bilgisini verdi.

Bakan Di Maio, bu saldırıda hakikate ulaşmak için İtalya'nın hiçbir çabadan kaçınmayacağını vurgularken Roma Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma Terörle Mücadele Biriminden bir ekibin Goma'ya giderek incelemelerde bulunduğunu, başka heyetlerin de bölgeye gideceğini belirtti.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin, ilk bilgilere göre 6 kişilik bir grup olduğu bilgisini de paylaşan Di Maio, Büyükelçi Attanasio ve Jandarma Iacovacci'yi devlet töreniyle onurlandırarak son yolculuklarına uğurlayacaklarını sözlerine ekledi.

Diğer yandan, cenazeleri dün akşam Roma'ya getirilen Attanasio ve Iacovacci'ye, bugün Gemelli Polikliniğinde otopsi yapıldı.

- WFP konvoyuna saldırı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma kentinden kuzeydeki Rutshuru'ya giden yolda, 22 Şubat'ta yerel saatle 10.00 sularında, WFP'ye ait konvoya, bir grup terörist hafif silahlarla saldırmıştı.

Olayda, İtalya'nın 2017'den bu yana KDC nezdindeki büyükelçisi 43 yaşındaki Luca Attanasio, güvenlik görevlisi Vittorio Iacovacci ve WFP şoförü Mustafa Milambo hayatını kaybetmişti.

KDC hükümeti, ülkenin doğusunda WFP konvoyuna yönelik saldırının, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçlerince (FDLR) düzenlendiğini duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Slovenya Başbakanı'ndan tepki çeken Kur'an paylaşımı!
DÜNYASlovenya Başbakanı'ndan tepki çeken Kur'an paylaşımı!
Ruhani: ABD'nin yeni yönetimi ekonomik terörü durdurmalı
DÜNYARuhani: ABD'nin yeni yönetimi ekonomik terörü ...
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman'ı aramayı planlıyor
DÜNYA'Biden, Kaşıkçı raporu öncesi Suudi Kral Selman'ı ...
Rusya ve Türkiye: Son dakika: Avrupa havacılık devleri arasında iki yıldız
DÜNYAAvrupa havacılık sektörünün yeni devleri: Türkiye ve ...
SON DAKİKA: Almanya'da Esad rejiminin eski istihbaratçısı hakkında hapis cezası verildi - HaberlerA
DÜNYAAlmanya'da Esad rejiminin eski istihbaratçısına hapis ...
SON DAKİKA: ABD’de teknik arıza nedeniyle otoyola iniş yapan uçak seyir halindeki araca çarptı! - Haberler
DÜNYAABD'de küçük uçak araca çarptı!
Biden, Irak başbakanı ile roket saldırılarını görüştü!
DÜNYABiden, Irak başbakanı ile roket saldırılarını ...
ABD Dışişleri: İran nükleer yükümlülüklerinden uzaklaşıyor
DÜNYAABD Dışişleri: İran nükleer yükümlülüklerinden ...
İtalyan basını: Libya'da avantajlı olan tek güç Türkiye
DÜNYAİtalyan basını: Libya'da avantajlı olan tek güç ...
Alman ordusunda aşırı sağ vakalarında artış!
DÜNYAAlman ordusunda aşırı sağ vakalarında artış!