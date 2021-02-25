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İtalya Cerrahlar Federasyonu Başkanı Anelli, Kovid-19 salgınının İtalya'daki birinci yılını değerlendirdi

İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu (FNOMCEO) Başkanı Dr. Filippo Anelli, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkili olduğu 2020 yılının İtalya için son derece zor geçtiğini, kimsenin sürecin bu kadar sert ve dramatik seyretmesini beklemediğini söyledi.

İtalya Cerrahlar Federasyonu Başkanı Anelli, Kovid-19 salgınının İtalya'daki birinci yılını değerlendirdi
AA

FNOMCEO Başkanı Anelli, Kovid-19 salgınında ilk yerleşik vakanın görülmesinin birinci yıl dönümünde, İtalya’nın salgınla mücadelesini, aşıları ve virüsün yeni türlerine etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

İtalya'da ilk vakanın tespit edildiği 20 Şubat 2020'den bu yana bir yıl geçtiği hatırlatılan Anelli, "Çok zor bir yıl oldu. Salgınla başladı, tabii ki hiçbirimiz bu kadar sert ve dramatik olmasını beklemiyorduk. Bunu ölenlerin sayısının çok artması ve gün geçtikçe dolan hastanelerin ve sağlık merkezlerinin virüsün yayıldığı yerlere dönüşmesiyle anladık." dedi.

Anelli, salgının yarasalardan kaynaklandığını süreç içinde öğrendiklerine dikkati çekti. Sağlık çalışanlarının yeni tedavi yöntemleri aradığını anlatan Anelli, "Bu hastalığın sahip olduğu virülans nedeniyle tedavi geliştirmek başta zor görünüyordu. Daha sonra bilim harekete geçti. 10 aydan kısa sürede ortaya aşı koyduk ve olağanüstü sonuçlar elde ettik. Hepimizin bildiği üzere aşılar, olağanüstü araçlar." diye konuştu.

Çiçek hastalığının aşıyla bittiğini örnek gösteren Filippo Anelli, "Bundan 40 yıl önce 300 milyon kişinin ölümüne neden olan çiçek hastalığını yeryüzünden sildik. Bugün artık bu hastalık yok. Dolayısıyla bugün aşılar bizim için Kovid-19'u yenme ümidini temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

- Aşılar evrensel olmalı mesajı

Aşıların herkes için ulaşılabilir olması gerektiğini dile getiren Anelli, "Aşılar, olağanüstü bir silahı temsil ediyor. Ancak bu olağanüstü silah, tek bir ülke tarafından kullanılmaz, bütün uluslararası toplum faydalanmalı ve herkes için garanti edilmelidir." dedi.

Tek bir ülkenin aşılanması durumunda yarın Afrika’dan ya da başka bir yerden gelecek başka bir varyantın sıkıntı yaratabileceğine işaret eden FNOMCEO Başkanı, "Dolayısıyla perspektif, dünyanın her ülkesine uluslararası iş birliği yoluyla müdahale etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Anelli, bu konuda aşının tüm haklarının paylaşımına izin verilmesi ve dünya genelinde kitlesel üretimin başlamasına olanak sağlanması için daha önce çağrıda bulunduklarını da hatırlattı.

- "Aşılar tam etki sağlamadığı durumlarda bile virülansı azaltır"

Aşıların varyantlara karşı etkili olup olmayacağı sorusu üzerine Anelli, "Bugün birçok aşı, varyantlara karşı güçlü bir etki göstermektedir. Aşılar tam etki sağlamadığı durumlarda bile virülansı azaltır. Bugün tüm aşılar, koronavirüs ve tüm türleriyle mücadelede temel bir araçtır." diye konuştu.

Kovid-19 salgınında 320'yi aşkın hekim kaybettiklerini ifade eden Anelli, bunu katliama benzetti.

Aşının önemli bir savunma aracı olduğuna inandıklarını ve herkesin aşılanması gerektiğini vurgulayan Anelli, İtalya'da doktorların önemli bir kısmının aşılandığını dile getirdi.

- Türk yönetmene teşekkür

Anelli, Roma'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in sağlık çalışanları için gündeme getirdiği, İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneği (SIAE) Başkanı Giulio Rapetti Mogol'un tarafından desteklenen, İtalya'da salgının başladığı 20 Şubat gününün "Beyaz Önlüklükler Günü" olmasına ilişkin "Hem Mogol'a hem Özpetek'e teşekkür ettik. Çünkü bu saygıdeğer bir girişimdir. Bu, sadece her yıl salgını hatırlamamıza değil, vatandaşın sağlık hakkını güvence altına almaya yönelik sağlık çalışanlarının üstlendiği temel rolün hatırlanmasını sağlıyor." yorumunu yaptı.

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