İtalya'da 10 yaşındaki bir çocuğun ölümü sonrası TikTok'a erişim kısıtlaması getirildi

İtalya'da video paylaşım ağı TikTok'taki bir oyun yüzünden 10 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğü iddiası üzerine yaşı teyit edilemeyen kullanıcıların platforma erişiminin bloke edilmesi kararı alındı.

Sicilya adasının başkenti Palermo'da geçen Çarşamba günü 10 yaşındaki bir kızın ölümünde, TikTok üzerinden yayılan bir meydan okuma oyununun etkili olduğu iddia ediliyor.

Ailesinin banyoda, yanında cep telefonuyla cansız halde bulduğu kız çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturma açıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu da dün akşam aldığı kararla, TikTok'a yaşı kesin şekilde belirlenemeyen kullanıcıların bloke edilmesi talimatı verdi.

İtalyan basınına göre, TikTok kuralları kullanıcıların 13 yaş ve üzerinde olması gerektiğini belirtse de kullanıcıların gerçek yaşını belirleyecek bir mekanizma olmaması nedeniyle bu karar pratikte TikTok'a erişimin engellenmesi anlamına geliyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu da dün yaptığı açıklamada "TikTok: Palermo'daki kız çocuğun vakasında Kurum sosyal ağın bloke edilmesi talimatı verdi" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, TikTok'a yönelik yasak kararının hemen devreye gireceği ve 15 Şubat'a kadar geçerli olacağı belirtildi.

Üyeleri parlamento tarafından seçilen Kişisel Verileri Koruma Kurumu, geçen Aralık ayında da TikTok'a uyarıda bulunduklarını hatırlattı. Kurum geçen Aralık'ta TikTok'un kullanıcıların yaşlarını belirlemeye yeterli özeni göstermediğinden, 13 yaş altındakilerin platformu kullanma yasağının kolaylıkla delinebildiğinden şikayetçi olmuştu.

Çinli ByteDance şirketine ait olan TikTok'tan yapılan açıklamada ise platformda, Palermolu çocuğu böyle bir meydan okuma oyununa katılmaya itecek herhangi bir içeriğe rastlanmadığı belirtildi.

Öte yandan TikTok, intihara teşvik şüphesiyle açılan soruşturmada yetkililerle iş birliği içinde olduklarını da vurguladı.

TikTok sözcüsü, "Tehlikeli olabilecek davranışları cesaretlendiren, teşvik eden ya da yücelten içeriklere izin vermiyoruz" dedi.