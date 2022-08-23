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İtalya'da 40 metrelik lüks yat battı: O anlar kaydedildi!

İtalya'nın Catanzaro sahili açıklarında su almaya başlayan 40 metre uzunluğundaki lüks yat battı. Yatın batma anma anbean kaydedildi.

İtalya'da 40 metrelik lüks yat battı: O anlar kaydedildi!
İtalya'da 40 metrelik lüks yat battı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İtalya'nın Catanzaro kenti açıklarındaki 40 metre uzunluğunda lüks yat, sulara gömüldü. İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, yatta bulunan 4 yolcu ve 5 mürettebatı kurtardı.

Gelibolu'dan Milazzo'ya doğru yola çıkan lüks yat, Catanzaro kentinin yaklaşık 15 kilometre açıklarında battı.

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, 40 metre uzunluğundaki yattan yapılan acil durum çağrısını alarak harekete geçti. Sahil güvenlikten yapılan açıklamada, 4 yolcu ve 5 mürettebatın batan yattan kurtarıldığı ifade edildi.

Süperyat ise römorkör ile limana çekilmeye çalışıldığı sırada tamamen battı. İtalya sahil güvenliği, kötü hava şartlarının süperyatın limana çekilmesini zorlaştırdığını belirtti.

İtalya Sahil Güveliği, yatın batma nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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