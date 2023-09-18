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        Haberler BBC Dünya İtalya'da bir akrobasi uçağının düşmesi sonucu 5 yaşındaki çocuk öldü

        İtalya'da bir akrobasi uçağının düşmesi sonucu 5 yaşındaki çocuk öldü

        İtalya'nın Torino kentinde askeri akrobasi timine ait bir uçağın düşmesi sonucu, yerde bir araçta bulunan beş yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Giriş: 18.09.2023 - 07:14 Güncelleme: 18.09.2023 - 07:14
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        İtalya'da bir akrobasi uçağının düşmesi sonucu 5 yaşındaki çocuk öldü
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        İtalya’nın Torino kentinde askeri akrobasi timine ait bir uçağın düşmesi sonucu, yerde bir araçta bulunan beş yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Torino havaalanı yakınlarında yaşanan olaya dair videoda, sağ kurtulan pilotun uçak yere çakılmadan hemen önce fırlatma koltuğuyla uçaktan çıktığı görülüyor.

        Anne ve baba olaydan yanıklarla kurtulurken, hayatını kaybeden kız çocuğunun 9 yaşındaki ağabeyi de ağır yaralandı.

        Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini olayı “korkunç bir trajedi” diye tanımladı

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        Videoda, dokuz uçağın birbirlerine çok yakın iki formasyonda yükseldikleri görülüyor. Daha sonra bir uçak formasyondan kopup, düşmeye başlıyor.

        Uçak yere çarparken, siyah bir duman ve pilotun paraşütle kurtulması görülüyor.

        İtalyan medyasına göre ilk soruşturmada uçağın bir kuş sürüsüyle karşılaşmış olabileceği saptandı. Bir kuşun uçağın motoruna girip, arızaya yol açtığı sanılıyor.

        Uçak, Frecce Tricolori adlı akrobasi timine aitti ve tim bugün İtalyan hava kuvvetlerinin 100. Yıl kutlamalarında yer alacaktı. Reuters’a göre kazanın ardından kutlamalar iptal edildi.

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