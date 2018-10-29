SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

İtalya'da bir kiliseyi satın alan Müslümanların cami yapma planına tepki

İtalya'nın kuzeyindeki Bergamo kentinde bir kilise binasının Müslüman bir dernek tarafından satın alınması ve camiye dönüştürülmesi planı tartışma yarattı.

29.10.2018 - 17:59 | Güncelleme:

İtalya'nın kuzeyindeki Bergamo kentinde bir kilise binasının Müslüman bir dernek tarafından satın alınması ve camiye dönüştürülmesi planı tartışma yarattı.

Lombardia bölgesinde yer alan Bergamo kentinde, bölge yönetimine ait Ospedali Riuniti hastanesinin şapeli geçen ay açık artırmaya çıkarıldı.

Katolik Cappuccini tarikatına ait bir kiliseyken 2015'te Ortodoks cemaatine devredilen kilise açık artırmada yaklaşık 450 bin Euro karşılığında Bergamo Müslümanlar Derneği'ne satıldı.

Derneğin eski kilise binasını camiye çevirmeyi planladığı belirtiliyor.

Aşırı sağcı Lig partisinin yönetimindeki Lombardia'da, bölge sınırları içinde cami yapımını engelleyecek yasal düzenlemeler hazırlanmıştı. Lombardia'da yeni ibadet mekanlarının inşasına mimari ve idari kısıtlamalar getiren 2015 tarihli yasal düzenleme, "cami karşıtı yasa" olarak anılıyordu.

İtalyan basını, Bergamo'daki Müslümanlar Derneği'nin bu düzenlemeye takılmamak için, yeni bir cami inşa etmeye çalışmak yerine kilise binasını satın aldığını belirtti.

'İnşaat izni almaya gerek kalmayacak'

Kilise binasının halihazırda Lombardia yönetimi tarafından "ibadet mekanı" olarak tanınıyor olması sayesinde yeniden bu amaçla kullanım için izin alınmasına gerek kalmayacağı belirtiliyor.

Bergamo kentinin merkez-soldaki Demokratik Parti'den Belediye Başkanı Giorgio Gori, Lombardia bölgesinin cami karşıtlığına böyle bir çözüm bulunmasını ironiyle karşıladı ve "Lombardia bölge yönetimi, Müslümanların ibadet yeri inşasını önlemek için elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra eski bir kiliseyi açık artırmaya çıkarıyor. Ve bilin bakalım kim kazanıyor? Müslümanlar. Böylece yasalara uygun şekilde bir cami yapacaklar" dedi. Gori bunu, Lig'in "kendi kalesine gol atması" olarak yorumladı.

Lig partisi ve sağ çizgide yayın yapan gazetelerse bir kilise binasının camiye çevrilmesi planına tepki gösterdi.

Aşırı sağcı ve İslam karşıtı yayınlarıyla tanınan Libero gazetesi dün haberi manşetten "Allah, İsa'yı evinden çıkardı. Müslümanlar kilise satın aldı" başlığıyla duyurdu.

Lig partisi de kilise binasının tarihi ve sanatsal değere sahip olması nedeniyle korunması gerektiğini savundu. Lig milletvekilleri Daniele Belotti ve Alberto Ribolli, açık artırmanın ne şekilde yapıldığını etraflıca inceleyeceklerini ve iptal edilmesi için geçerli bir sebep arayacaklarını açıkladı.

Olayla ilgili tartışmaların büyümesi üzerine Lombardia Bölge Başkanı Attilio Fontana da bir açıklama yaparak açık artırmayı reddetme yetkileri olduğunu vurguladı. Lig partisinden olan Fontana, söz konusu kilise binasının sanatsal yapılar kapsamına girdiğini ve bu nedenle yasaların devlete, bölge yönetimine ve belediyeye satışa karşı çıkma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Fontana, halen kiliseyi kullanan Romen Ortodoks Kilisesi papazını arayarak "ibadet yerlerini kaybetmeyeceklerinin güvencesini verdiğini" de söyledi.

  • İtalya'da bir ilkokuldaki din dersinde İncil ve Kuran birlikte okutuluyor
  • İtalya'da tepkiler sonrası Müslüman avukat başörtüsüyle duruşmalara girebilecek
  • İtalya: 'Örtünmediği için' saçları kazınan kız, ailesinden alındı
  • İtalya'da 'Burası Hristiyan bir kasabadır' levhası

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Sinagog saldırısı sonrası ABD nefret söylemini ve 'iç terör tehdidini' tartışıyor
Sinagog saldırısı sonrası ABD nefret söylemini ve 'iç terör tehdidini' tartışıyor
Endonezya'da Cakarta - Pangkal Pinang seferini yapan bir yolcu uçağı düştü
Endonezya'da Cakarta - Pangkal Pinang seferini yapan bir yolcu uçağı düştü
Finlandiya'daki barda cep telefonu yasağı
Finlandiya'daki barda cep telefonu yasağı
Financial Times: Cemal Kaşıkçı cinayeti muhalif Arapların tüylerini ürpertti
Financial Times: Cemal Kaşıkçı cinayeti muhalif Arapların tüylerini ürpertti
Kanser hastası köpeklerinin son arzularını gerçekleştiren çift
Kanser hastası köpeklerinin son arzularını gerçekleştiren çift
ABD'den Birleşmiş Milletler'deki eşcinsel çalışanların hayat arkadaşlarına sınır dışı tehdidi
ABD'den Birleşmiş Milletler'deki eşcinsel çalışanların hayat arkadaşlarına sınır dışı tehdidi
Apple'ın sürücüsüz aracı ilk kez kaza yaptı
Apple'ın sürücüsüz aracı ilk kez kaza yaptı
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
Berat Albayrak: Enflasyonla güçlü mücadele programı açıklayacağız
Berat Albayrak: Enflasyonla güçlü mücadele programı açıklayacağız
Erdoğan'dan McKinsey açıklaması: Fikri danışmanlık alınmayacak, biz bize yeteriz
Erdoğan'dan McKinsey açıklaması: Fikri danışmanlık alınmayacak, biz bize yeteriz
Türkiye'de bankacılık sektörünü hangi riskler bekliyor?
Türkiye'de bankacılık sektörünü hangi riskler bekliyor?
Fitch 20 Türk bankasının notunu düşürdü
Fitch 20 Türk bankasının notunu düşürdü
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X