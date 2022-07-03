İtalya'da çığ faciası! 5 ölü, 8 yaralı

İHA

İtalya’da buzul felaketi yaşandı. Trentino ve Veneto bölgeleri arasında yer alan Alp Dağları’nın bir bölümünü oluşturan Dolomit Dağları’nın en yüksek noktası Marmolada Dağı’nda buzul parçasının kopması sonucu meydana gelen çığda ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre faciada 8 kişi de yaralandı. Çok sayıda Alp Dağları Ulusal Arama-Kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiği ve helikopter desteği ile bölgede arama-kurtarma operasyonu düzenlediği aktarıldı.

Yetkililer, buz kütlesinin iki noktadan kırılarak çığa neden olduğunu ifade etti. Dün ise Marmolada'da yaklaşık 10 derecelik bir sıcaklık artışı olduğu aktarılmıştı.