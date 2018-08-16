İtalya'da çöken köprü: Hükümet işletmeci şirketi ve AB'yi suçluyor

İtalya'da hükümet, Cenova kentindeki Morandi Köprüsü'nün çökmesinden köprüyü işleten şirketi ve Avrupa Birliği'ni sorumlu tuttu.

Geçen Salı günü çöken köprünün enkazında arama çalışmaları aralıksız devam ederken savcılık soruşturması da sürüyor. 39 kişinin hayatını kaybettiği olayda halen 10-20 kişininse kayıp olduğu belirtiliyor.

Geçen Haziran başında iktidara gelen sistem karşıtı ve AB'ye mesafeli 5 Yıldız Hareketi-Lig koalisyonu, Morandi Köprüsü'nün yıkılması ve İtalya'nın altyapı sistemlerinin endişe verici durumunun sorumluluğunu AB'ye ve iş dünyasına yüklüyor.

"Elitlere" karşı kampanya yaparak güç kazanan popülist 5 Yıldız Hareketi'nin hedefinde, Morandi Köprüsü'nü ve otoyolları işleten Autostrade per l'Italia (İtalya Karayolları) şirketi yer alıyor. AB karşıtlığını öne çıkaran aşırı sağcı, milliyetçi Lig ise bu olaydan da AB'yi sorumlu tutuyor.

5 Yıldız Hareketi'nin siyasi lideri, Başbakan Yardımcısı ve Kalkınma Bakanı Luigi Di Maio, Morandi Köprüsü'nün çökmesinin ardından yaptığı açıklamalarda Autostrade per l'Italia ve bu şirketin sahibi Atlantia grubunu suçladı. Luigi Di Maio, otoyolların idaresinin bu şirketten alınacağını açıkladı.

Morandi Köprüsü'nün çökmesi üzerine açılan soruşturma sürerken Di Maio, Autostrade per l'Italia şirketinin köprüde gerekli bakımları yapmadığını iddia etti ve "kesinlikle sorumlular" dedi.

Koalisyon hükümetinin Başbakanı Giuseppe Conte de dün düzenlediği basın toplantısında "Autostrade şirketinin elinden imtiyazların alınması için süreci başlatacağız. Yargı sürecini bekleyemeyiz" dedi.

Bu açıklamalar üzerine Atlantia grubu ve grubun başındaki Benetton ailesine karşı sosyal medyada da sert eleştiriler yağmaya başladı. İtalya'da Twitter'da "Benetton" iki gündür en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

AB'nin bütçe kısıtlamaları

Hükümetten gelen suçlamalar ve sosyal medya kampanyaları üzerine Atlantia şirketinin borsada yüzde 20 civarında değer kaybettiği belirtiliyor.

Benetton ailesinden yapılan açıklamada ise Morandi Köprüsü'nün çökmesinin "sorumluluğunun ve gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamak için ellerinden geleni yapacakları" belirtildi.

Açıklamada, Autostrade per l'Italia şirketinin son 10 yılda İtalya'nın karayollarının modernleştirilmesi için en az 10 milyar euro harcadığı da vurgulandı.

Koalisyon ortağı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise İtalya'daki altyapı bakımsızlığının AB'nin uyguladığı bütçe kısıtlamalarından kaynaklandığını iddia etti.

Salvini "Avrupa'nın kısıtlamaları, çocuklarımızın gittiği okulların ve çalışanlarımızın seyahat ettiği karayollarının güvenliğini sağlamamıza izin vermiyorsa da biz İtalyanların güvenliğini her şeyin ve herkesin üzerinde tutacağız" dedi.

Salvini'nin bu sözlerine Avrupa Komisyonu'ndan yalanlama geldi. Komisyon sözcüsü, AB üyelerinin harcamalarında kendi önceliklerini belirleme hakkına sahip olduğunu vurguladı ve "AB, İtalya'da altyapı yatırımlarını teşvik etmiştir" dedi. Açıklamaya göre İtalya'nın, altyapı yatırımları için 2014-2020 döneminde AB'den aldığı fon miktarı 2.5 milyar Euro.

Öte yandan hükümete, henüz köprünün çöküş nedeni belirlenmeden yaptığı açıklamalar ve "Hukuki süreci bekleyemeyiz" sözleri nedeniyle eleştiriler de geliyor.

Gazeteci Emiliano Fittipaldi Twitter'a yazdığı mesajda "(Başbakan) Conte hukuki süreci beklemiyor. Di Maio teknik incelemeleri beklemeden Atlantia ve Autostrade'nin imtiyazlarını iptal ediyor. Salvini AB'yi suçluyor. 5 Yıldız Hareketi ve Lig mantıktan nefret ediyor. Aydınlanma öncesi çağa geri döndük" dedi.

Gazeteci-yazar Jacobo Iacoboni de, "En sürreal şey, 'Hukuki süreci bekleyemeyiz' cümlesinin Giuseppe Conte gibi bir avukat ve hukuk profesörü tarafından söylenmiş olması. Bu cümle, her şeyin nasıl yozlaştığının simgesi" dedi.

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