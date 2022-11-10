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İtalya'da Egonu'ya tepkiler çığ gibi! Federasyon Başkanı: "Burası otel değil"

Geçen sene İtalya'da fırtınalar estiren başarılı voleybolcu Paola Egonu hakkında İtalya Voleybol Federasyonu açıklamalarda bulundu.

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  • İtalya'da Egonu'ya tepkiler çığ gibi! Federasyon Başkanı: "Burası otel değil"

    Paola Egonu'nun üçüncülük maçı sonrası yaptığı voleybolu bırakma açıklamaları sebebiyle İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
  • İtalya'da Egonu'ya tepkiler çığ gibi! Federasyon Başkanı: "Burası otel değil"

    Dünya Voleybol Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamlayan İtalya Milli Takımı'nın yıldızı Paola Egonu'nun üçüncülük maçı sonrası, voleybolu bırakacağına dair açıklamalarda bulundu.
  • İtalya'da Egonu'ya tepkiler çığ gibi! Federasyon Başkanı: "Burası otel değil"

    "SON MAÇIM OLACAK"

    İtalya, üçüncülük maçında ABD'yi mağlup ederek bronz madalya almaya hak kazandı. Başarılı sporcu Paola Egonu müsabaka sonrası menajeriyle bir konuşma gerçekleştirdi. O anlar bir taraftarın kamerasına yansırken Egonu'nun menajerine İtalya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldığını söylerken aynı zamanda  "Anlayamazsınız, çok yorucu. Bana 'Neden İtalyansın?' diye bile sordular, bu benim milli takımdaki son maçım olacak." ifadelerini kullandığı da gözlemlendi.
  • İtalya'da Egonu'ya tepkiler çığ gibi! Federasyon Başkanı: "Burası otel değil"

    "ARA VERİYORUM ÇÜNKÜ CANIM YANIYOR"

    Mücadele sonrasında Egonu; "Şimdilik ara vereceğim sakatlandım ve iyileşmem gerekiyor. Milli takıma devam edecek miyim? Bunu hala bilmiyorum. Şimdilik ara veriyorum çünkü canım yanıyor. Bir şeyler ters gittiğinde ilk saldırıya uğrayan benim ve bu çok zor. Arayı hak ettiğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.
  • İtalya'da Egonu'ya tepkiler çığ gibi! Federasyon Başkanı: "Burası otel değil"

    Egonu'nun konuşmasından sonra İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Manfredi, Egonu için "Büyük problem yok. Egonu, ocak ayında Mazzanti'yle konuşacak ve çözülmesi gereken düğümler varsa çözülecek. Milli Takım istediğiniz zaman girip çıktığınız bir otel değil. Egonu önemli ama milli takımımız 14 kişi." ifadelerini kullandı.

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