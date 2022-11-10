"SON MAÇIM OLACAK"

İtalya, üçüncülük maçında ABD'yi mağlup ederek bronz madalya almaya hak kazandı. Başarılı sporcu Paola Egonu müsabaka sonrası menajeriyle bir konuşma gerçekleştirdi. O anlar bir taraftarın kamerasına yansırken Egonu'nun menajerine İtalya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldığını söylerken aynı zamanda "Anlayamazsınız, çok yorucu. Bana 'Neden İtalyansın?' diye bile sordular, bu benim milli takımdaki son maçım olacak." ifadelerini kullandığı da gözlemlendi.