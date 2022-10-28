AA

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, İtalya'da eylülde yüzde 8.9 olan yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 11.9 olarak ölçüldü. Söz konusu oran İtalyan basınındaki bilgilere göre 1984'ten bu yana ülkede kaydedilen en yüksek oran.

Aylık bazda artışın ise yüzde 3.5 olduğu kaydedildi.

ISTAT açıklamasında, fiyatlardaki yükselişin enerji maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığı belirtildi.

Öncü verilere göre, gıda ve ev eşyalarının da içerisinde yer aldığı enflasyon sepeti ekimde yıllık bazda yüzde 10.9'dan 12.7'ye çıktı.