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        Haberler Dünya İtalya'da Etna Yanardağı'nda yeniden lav akışı meydana geldi | Dış Haberler

        İtalya'da Etna Yanardağı'nda yeniden lav akışı meydana geldi

        Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda yeniden lav akışının meydana geldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:33 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:33
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        İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda yeniden lav akışının meydana geldiği bildirildi.

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        Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip yanardağın "Bocca Nuova (Yeni Ağız)" isimli kraterinin güney yamacında 8 Şubat'ta oluşan çatlaktan başlayan lav akışı, dün akşam saatlerinde yeniden yaşandı.

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        Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) basınla paylaştığı bilgilerde de yanardağdaki lav akıntısının yanı sıra zayıf şekilde kül püskürtme faaliyetinin de olduğu belirtildi.

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        Basında çıkan diğer haberlerde, Etna'daki volkanik aktivite dolayısıyla şu ana kadar hava ulaşımının olumsuz etkilenmediği, yanardağ yakınındaki Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı’nın da hava trafiğine açık olduğu aktarıldı.

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        Yanardağda 8 Şubat'tan bu yana lav akıntısı, kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetler gözlemleniyor.

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        Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda 2024'ün yaz aylarında şiddetli kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetler kaydedilmişti.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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