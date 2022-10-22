İtalya'da Giorgia Meloni dönemi başladı

İtalyan siyasetinin sert söylemleriyle tanınan, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, ülkenin 'ilk kadın' başbakanı olmasının yanı sıra, faşist lider Benito Mussolini'den bu yana yönetime gelen 'ilk aşırı sağcı' başbakan oldu.

45 yaşındaki Meloni, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella huzurunda yemin ederek ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.

İTALYA'DA AŞIRI SAĞIN DÖNÜŞÜ

İtalya'da yapılan genel seçimleri, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ve parçası olduğu sağ ittifak kazanmıştı.

50,8 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçime katılım yüzde 63,9 olmuş, bu da "İtalya'daki genel seçimler tarihindeki en düşük katılım oranı" olarak kayıtlara geçmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı sonuçlara göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı FdI, yüzde 26,2'lik oyla seçimlerden birinci parti çıkmıştı.

Sağ ittifak hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde hükümet kuracak salt çoğunluk sayısını yakalamıştı.