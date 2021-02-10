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İtalya'da güvenlik güçleri 1.3 ton saf kokain ele geçirdi

İtalya'da Gioia Tauro limanında mali polis ekiplerinin operasyonları sonucu 1,3 ton saf kokainin ele geçirildiği bildirildi.

İtalya'da güvenlik güçleri 1.3 ton saf kokain ele geçirdi
AA

İtalyan basınında çıkan haberlerde, ülkenin güneyindeki Kalabriya bölgesindeki Gioia Tauro limanında, İtalyan mali polisinin üç farklı operasyonunda 1,3 ton saf kokainin ele geçirildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu maddeyi, Brezilya ve Ekvador'dan gelen dondurulmuş et ürünleri ile kahve ve egzotik meyve kargolarının bulunduğu konteynırlarda gelişmiş tarayıcıların yardımıyla tespit ettiği kaydedildi.

Haberlerde, söz konusu uyuşturucu madde ile Kalabriya bölgesinde faaliyet gösteren mafya örgütü "Ndrangheta"nın yaklaşık 260 milyon avro gelir elde etme amacında olduğu ifade edildi.

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