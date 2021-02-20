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İtalya'da hücre hapsindeki mafya babasına müzik dinleme izni

İtalya'da hücre hapsine çarptırılan bir mafya babası, cezaevinde müzik dinlemesine izin verilmemesine karşı açtığı davayı kazandı.

İtalya'da hücre hapsindeki mafya babasına müzik dinleme izni
HABERTURK.COM
BBC TÜRKÇE

Bari kentinden bir mafya klanının liderliğini yapan "Mimmo la luna" lakaplı Domenico Strisciuglio, cinayet ve mafyayla bağlantılı suçlardan 22 yıl hapse mahkum edilmişti. 48 yaşındaki Strisciuglio, 1999'dan bu yana Sardinya adasındaki Sassari cezaevinde bulunuyor.

Strisciuglio, İtalya'da mafya babalarının cezaevinden de örgütleriyle iletişime geçmelerini önlemek amacıyla çıkarılan "41 bis" yasası kapsamında, tek kişilik hücrede tutuluyor.

"Sıkı hapis" rejimi olarak anılan bu düzenlemeye tabi mahkumların cezaevinde yapmalarına izin verilen aktiviteler büyük ölçüde kısıtlanıyor.

Cezaevinde kültür ve eğlence faaliyeti olarak yalnızca televizyon izlemesine izin verilen Domenico Strisciuglio, müzik de dinleyebilmek için bir CD çalar alma talebinde bulundu.

Cezaevi yönetiminin bu talebi reddetmesi üzerine de mahkemeye başvurdu.

Davaya bakan Sassari Gözetim Mahkemesi, Strisciuglio'yu haklı buldu. İtalyan basınındaki haberlere göre mahkeme, en ağır cezalandırma biçiminde bile mahkumların "düşüncelerini ifade etme özgürlüğü ve kültürel gelişim" gibi haklardan mahrum bırakılamayacaklarına hükmetti.

Mahkeme, kültürel faaliyetlerde bulunmanın "birincil bir hak" olduğunu ve "kişisel özgürlüğün bir parçası olarak kişiliğin tezahürü açısından temel teşkil ettiğini" de belirtti.

Kararda, müzik dinlemek gibi kültürel faaliyetlerin özellikle "41 bis maddesi gibi ortak etkinliklere çok az yer ayrılan ya da hiç yer ayrılmayan sistemlerde daha da önemli hale geldiği" vurgulandı.

Ayrıca mahkumun müzik dinlemesinin herhangi bir güvenlik açığı doğurmayacağı hükmü de mahkeme kararında yer aldı.

Mahkeme kararıyla, Domenico Strisciuglio cezaevinde bir müzik çalardan CD dinleyebilecek.

Strisciuglio, 2019'da da geceleri de televizyon izleme hakkı elde etmek için mahkemeye başvurmuş ve o davayı da kazanmıştı.

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