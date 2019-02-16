İtalya'da ilk kez bir plajda sigara içmek yasaklanıyor

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İtalya'da ilk kez bir plajda sigara içmek tamamen yasaklanıyor.
Venedik kenti yakınlarındaki Bibione Plajı'nda gelecek Mayıs ayından itibaren sigara içmek tamamen yasak olacak. 8 km'lik plajda yalnızca denizden 300-400 metre kadar uzakta ve havaalanlarındaki gibi özel bölmelerde sigara içme alanı olacak.
"Deniz havasını içine çek" adlı bir proje kapsamındaki uygulamayla hem plaj ve denizin sigara izmaritlerinden korunması hem de plaja giden kişilerin sigara dumanı solumasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Proje, Dünya Sağlık Örgütü ve İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından da destekleniyor.
Sigara yasağını delenlere uygulanacak yaptırımlar ve elektronik sigaraların da yasağa dahil olup olmayacağı ise Mayıs ayına kadar belirlenecek.
İtalyan basını, Bibione'nin İtalya'da böyle bir yasak uygulanan ilk plaj olacağını yazdı.
Proje kapsamında Bibione plajında son 8 yılda daha kısıtlı kapsama sahip denemeler yapıldı ve plaja gidenlerin bu uygulamadan memnun olduğu görüldü. Yapılan anketlerde, 2293 turistten 1729'u sigara yasağını destekledi. Bu yasak taraftarlarından 1145'i sigara içmenin tamamen yasak olmasını, 584'ü ise sigara içme alanları sunulmasını istedi.
Bibione Plajı'nın bağlı olduğu San Michele al Tagliamento Belediyesi Başkanı Pasqualino Codognotto, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Bizim için mesele yasak koymak değil, tatilleri için bizi tercih eden kişilere, sağlığa zararlı maddelere maruz kalmadan temiz deniz havası soluma fırsatı vermek" dedi. Belediye Başkanı, bu uygulamanın karşılıklı saygıya dayalı bir kültürü teşvik etme amacı taşıdığını da söyledi.
Sigara izmaritlerinin doğada yok olması için gerekli süre 10 yıla kadar varıyor.
Yılda 5 milyondan fazla kişinin gittiği Bibione, İtalya'nın en çok ziyaret edilen plajları arasında yer alıyor.
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