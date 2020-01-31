İtalya'da ilk kez bir şehirde 1 euro'ya ev satılacak

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İtalya'da birçok küçük köy ve kasabanın uygulamaya koyduğu "1 euro'ya ev" projesi ilk kez bir şehirde de başlatılacak.

Ülkenin güneyindeki Puglia bölgesinde yer alan Taranto şehri, nüfus kaybı yaşayan tarihi kent merkezini yeniden canlandırmak ve kalkındırmak amacıyla 1 euro'ya ev projesi başlatma kararı aldı. Yerel basında yer alan haberlere göre ilk aşamada belediyeye ait 5 ev bu proje kapsamında satışa sunulacak, başarılı sonuç alınırsa başka evler de bu şekilde satılacak.

1 euro'ya ev projesi başlatan diğer yerleşim yerlerinde olduğu gibi Taranto'da da bu fırsattan yararlanabilmek için, büyük onarıma ihtiyaç duyan evlerde restorasyon yaptırma garantisi istenecek.

Taranto Belediye Meclisi'nin tarihi mirastan sorumlu üyesi Francesca Viggiano "1 euro'ya ev" planıyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Tarihi kent merkezini canlandıracak yatırımları çekmek istiyoruz" dedi.

Taranto'nun dışarıya göç veren bir kent olduğunu vurgulayan Viggiano, "Taranto'nun artık insanların gittiği bir yer değil, döndüğü bir yer olmasını" amaçladıklarını söyledi.

Taranto'nun tarihi merkezinde 19. yüzyılda yaklaşık 37 bin kişi yaşarken bugün bu sayının 2800 civarına düştüğü belirtiliyor.

İtalya'da özellikle güney bölgelerde nüfus kaybı sorunu yaşayan çok sayıda küçük kasaba ve köy, metruk evleri 1 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkarmaya başlamıştı.

Sicilya adasındaki Bivona, Cammarata, Mussomeli ve Sambuca kasabaları, "hayalet kasabaya" dönmekten kurtulmak için benzer projelerle terk edilmiş evleri satışa sunan yerleşim birimleri arasında yer alıyor.

Bu projelerin bazısı açık artırma usulüyle, bazılarıysa kapsamlı bir restorasyon planı sunumu şartıyla katılıma açılmıştı.

Kentteki çelik fabrikası kirliliğe yol açtığı için protesto ediliyor

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Taranto son yıllarda, Avrupa'nın en büyük çelik fabrikası Ilva ve bu fabrikanın yol açtığı çevre kirliliği ile haberlere konu olan bir kent.

Yerel halk, fabrikanın yol açtığı çevre kirliliğinin sağlık sorunlarına ve ölümlere yol açtığı gerekçesiyle hükümetin önlem alması talebiyle gösteriler düzenliyor.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Ilva ile ilgili olarak geçen yıl aldığı bir kararda İtalyan hükümetini vatandaşlarını çevre kirliliğinden korumadığı için mahkum etmişti.