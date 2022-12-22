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İtalya'da ırkçılık: Ragbi oyuncusuna gönderilen Noel paketinden çürük muz çıktı

İtalya'nın Benetton Treviso takımında forma giyen ragbi sporcusu Cherif Traore'ye Noel Bayramı'nda çürük muz hediye edilmesi infial yarattı

İtalya'da ırkçılık: Ragbi oyuncusuna gönderilen Noel paketinden çürük muz çıktı
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İtalya'da Benetton Treviso ragbi takımında forma giyen Gine doğumlu İtalyan oyuncu Cherif Traore, kulüp içinde Noel Bayramı dolayısıyla anonim şekilde yapılan hediyeleşme sırasında aldığı paketten çürük muz çıktığını bildirdi.

28 yaşındaki oyuncunun bu durumu Instagram hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkan olay, ülkede gündem oldu.

Traore, sosyal medyadaki paylaşımında, her yıl Noel zamanı kulüpte gelenek olduğu üzere takımdaki oyuncuların, teknik heyetin ve çalışanların birbirleriyle "gizli Noel Baba" olarak anonim şekilde hediyeleştiklerini belirterek, "Dün benim sıram geldiğinde paketimde bir muz buldum. Bir poşetin içinde çürük bir muz. Bu hareketin saldırgan ve ırkçı olmasının ötesinde beni daha çok yaralayan şey, takım arkadaşlarımın buna gülmesi oldu. Sanki her şey normalmiş gibi." ifadelerini kullandı.

Bu tür ırkçı yaklaşımlar karşısında genelde cesur olmaya çalıştığını ancak bu sefer uyuyamadığını ve bunu paylaşmak istediğini kaydeden Traore, "Çoğu yabancı bazı takım arkadaşlarım bana destek oldu. İtalya dışında böyle bir hareket, ciddi şekilde kınanır. Ben de bu sefer sözlerimi söylemek istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Traore, gelecekte başka insanların kendisinin yaşadığı duruma düşmemesi için bu hadiseyi tüm açıklığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığını belirterek, kendisine paketi çürük muzla gönderenin de ders almasını ümit ettiğini bildirdi.

KULÜP, IRKÇILIĞI KINADI VE ÖZÜR DİLEDİ

Benetton Treviso takımından yapılan açıklamada, her türlü ırkçılık ve ayrımcılık sert şekilde kınanarak, sporcudan özür dilendi.

Açıklamada sporla herhangi bir ilgisi bulunmayan bu olaylar karşısında Benetton Treviso'nun yerinin her zaman insanlara, kültürlerine, etnik kökenlerine, inançlarına ve onurlarına saygıdan yana olduğu vurgulandı.

Traore'nin, daha sonra kulüp ve takım arkadaşlarından gelen özürleri, "Noel bağışlamadır" diyerek kabul ettiği belirtildi.

İtalyan basını, başına gelen bu hadise sebebiyle Traore'nin ırkçılığın son mağduru olduğunu yazdı.

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