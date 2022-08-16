İtalya'da kadın cinayetleri artış gösterdi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İtalya'da geçen yıla kıyasla kadın cinayetlerinde büyük bir artış kaydedildi. Resmi verilere göre, bu yıl büyük çoğunluğu aile ortamında 125 kadın öldürüldü.

Guardian'da yer alan habere göre, ülkedeki kadın cinayetlerinin sayısı geçen yıla oranla neredeyse yüzde 16 arttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler, İtalya'da ortalama her üç günde bir kadının öldürüldüğünü gösteriyor.

Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü'nün 2018'deki raporuna göre İtalya, kadınların eşleri ya da eski eşleri tarafından öldürülmesi oranıyla 15 AB üyesi içinde 9. sırada.

Kadınlara karşı şiddeti sonlandırmak bir kurumda çalışan Luisa Rizzitelli "Kadın cinayetlerinin artması uyguladığımız politikanın başarısızlığının kanıtıdır. Her yıl en az 100 kadın öldürülüyor, bu kabul edilemez." dedi.