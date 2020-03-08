AA

Kovid-19, İtalya'da devlet görevlileri arasında yayılmaya devam ediyor. Dün iktidar ortağı Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti'nin virüse yakalandığının açıklamasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı ve Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanının da virüs taşıdığı öğrenildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Farina'da Kovid-19'a rastlandığı, durumunun iyi olduğu ve konutunda kendini karantinada tuttuğu bildirildi.

Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio da yayımladığı video mesajında, kendisinde herhangi bir belirti olmamasına karşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, kendisini evinde karantinaya aldığını ifade etti.

MODENA CEZAEVİNDE İSYAN

Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Modena kentindeki cezaevinde şiddetli bir isyan çıktı. Mahkumların, cezaevinde Kovid-19'a karşı önlem alınması talebiyle ayaklandığı ve protestoların şiddetli bir hal aldığı, güvenlik güçlerinin olaylara müdahale ettiği belirtildi.

Frosinone'deki cezaevinde de mahkumların aynı gerekçeyle ek önlem talep ettiği ve cezaevini çevreleyen duvarı aşmaya çalıştıkları kaydedildi.

Protestoların, Kovid-19 nedeniyle aile görüşlerinin ve ziyaretlerinin iptal edilmesinden sonra başladığı aktarıldı.

ALİTALİA'DAN MİLANO MALPENSA'DAKİ FAALİYETLERİNİ DURDURMA KARARI

İtalya'nın bayrak taşıyıcı havayolu Alitalia da 9 Mart itibarıyla Milano'nun en büyük havalimanı Malpensa'daki tüm uçuş ve diğer faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Alitalia'nın kentin diğer havalimanı Linate'de sadece iç hat uçuşlarını gerçekleştirmeye devam edeceği, dış hat uçuşlarını ise başkent Roma çıkışlı sürdüreceği de bildirildi.

PAPA, PAZAR DUASINI CANLI YAYINLA YAPTI

Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus da pazar duasını alışılageldiği gibi çalışma ofisinin penceresine çıkarak yapmak yerine canlı yayınla gerçekleştirdi. Papa Franciscus, canlı yayında Aziz Petrus Meydanı'na toplananlara hitap etti.

Pazar duasında İdlib ve Koivd-19'dan etkilenenler için dua eden Papa, duasının son bölümünde pencereye çıkarak, meydandakileri selamladı.

Diğer yandan, İtalya'da virüsün yayılmasını önlemek için belli bölgelerde ilan edilen mücadele seferberliği kapsamında Vatikan Müzesi'nin de 3 Nisan'a kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günlerden geçen İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, bu sabaha karşı virüsün yayıldığı kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı.

Buna göre, daha önce 11 beldeye uygulanan giriş-çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiği kırmızı bölge uygulamasının, Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya ile Venedik'in de olduğu 14 kente genişletileceği duyurulmuştu.

Ülkede, Kovid-19 bulaşanların sayısı son olarak 5 bin 883'e ulaşırken, bunlardan 233'ünün hayatını kaybettiği açıklanmıştı.