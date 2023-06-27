Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano da yaptığı yazılı açıklamada, "Bir turistin, nişanlısının adını kazımak için dünyanın en ünlü yapılarından olan Kolezyum gibi tarihi mirası tahrip etmesini çok ciddi, aşağılık ve kaba bir hareket olarak görüyorum.